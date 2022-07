Stand: 22.07.2022 12:28 Uhr Folge des Ukraine-Kriegs: Bund steigt bei Energiekonzern Uniper ein

Die Bundesregierung und der angeschlagene Energiekonzern Uniper haben sich auf ein milliardenschweres Rettungspaket geeinigt. Dieses sieht auch den Einstieg des Bundes vor, wie das Düsseldorfer Unternehmen, der finnische Mutterkonzern Fortum und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) heute mitteilten. Demnach beteiligt sich der Staat über eine Kapitalerhöhung mit rund 30 Prozent an Uniper, um den für die Gas-Versorgung in Deutschland zentralen Konzern zu stützen. Geplant ist auch eine Umlage an alle Gaskunden, das bedeutet: Preiserhöhungen. Die Umlage werde am 1. Oktober oder am 1. September kommen, sagte Scholz. Er kündigte weitere Entlastungen für die Bürger an. Dazu gehöre eine Wohngeldreform, bei der Heizkosten integriert würden.

AUDIO: Die Lage in der Ukraine am Freitagmorgen (5 Min) Die Lage in der Ukraine am Freitagmorgen (5 Min)

Abkommen zu Getreideausfuhr zwischen Ukraine und Russland

In Istanbul wollen Vertreter der Ukraine und Russlands heute ein Abkommen zur Ausfuhr von Getreide unterzeichnen. Vorgesehen ist unter anderem, dass in der türkischen Millionenstadt ein gemeinsames Kontrollzentrum eingerichtet wird. Auch sollen Schiffe, die ukrainische Häfen anlaufen oder verlassen, vorher in Istanbul durchsucht werden - um von Russland befürchtete verdeckte Waffenlieferungen zu unterbinden. Wegen einer russischen Blockade lagern in den Häfen seit Kriegsbeginn Millionen Tonnen Getreide, die nicht exportiert werden können. Beide Seiten hatten unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei wochenlang über das Abkommen verhandelt.