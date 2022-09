Stand: 01.09.2022 08:00 Uhr Folge des Russland-Ukraine-Kriegs: Energiesparverordnung tritt in Kraft

Von heute an gelten in Deutschland strengere Vorgaben für das Energiesparen. In öffentlichen Gebäuden werden Durchgangsbereiche nicht mehr geheizt. Dort, wo gearbeitet wird, wird je nach Tätigkeit die Raumtemperatur auf 12 bis 19 Grad begrenzt. Ausgenommen sind soziale Einrichtungen wie Kliniken und Pflegeheime. Die Energiesparverordnung ermöglicht es außerdem privaten Unternehmen, rechtssicher in ihren Arbeitsstätten weniger zu heizen. Die Regelungen gelten zunächst bis Ende Februar kommenden Jahres.

IAEA-Team will heute das AKW Saporischschja untersuchen

Die Internationalen Atomenergiebehörde IAEA will heute das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk Saporischschja in der Südukraine untersuchen. Die 14-köpfige Gruppe um IAEA-Chef Grossi war gestern in der Stadt eingetroffen. Das Atomkraftwerk selbst befindet sich etwa 120 Kilometer von der Stadt Saporischschja entfernt. Grossi sagte, Ziel sei es, eine nukleare Katastrophe zu verhindern. Unmittelbar vor Beginn der IAEA-Mission beschoss die russische Armee nach ukrainischen Angaben erneut die nahe gelegene Stadt Enerhodar. Seit der Morgendämmerung würde mit Granatwerfern und Raketen angegriffen, teilte Bürgermeister Orlow im Messengerdienst Telegram mit.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.