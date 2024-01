Fluglinien, Autovermieter, Busse: Die Profiteure des GDL-Streiks Stand: 23.01.2024 17:13 Uhr Volkswirte erwarten angesichts des bevorstehenden erneuten Streiks bei der Deutschen Bahn einen gesamtwirtschaftlichen Schaden von bis zu 100 Millionen Euro - täglich. Doch es gibt auch Profiteure: Autovermieter, Airlines und Busunternehmen.

Während der Zugverkehr der Deutschen Bahn von Mittwoch früh um 2 Uhr bis Montagabend um 18 Uhr wegen des erneuten Streiks der GDL stark eingeschränkt sein dürfte, können sich Mietwagenfirmen über ein Auftragsplus freuen. "Aktuell beobachten wir für diese Woche bundesweit eine deutlich erhöhte Nachfrage", sagte ein Sprecher des börsennotierten Autovermieters Sixt am Dienstag. Zu dessen Netzwerk in Deutschland zählen knapp 350 Stationen. Ähnlich ist die Lage bei Konkurrent Europcar. "Bis einschließlich Mittwoch könnte es knapp werden, da wir bereits zahlreiche Buchungen erhalten haben", bilanzierte der Geschäftsführer der Europcar Mobility Group Germany, Tobias Zisik. Europcar verfügt über mehr als 300 Stationen in Deutschland.

Trotz steigender Nachfrage machen die Autoverleiher denjenigen Hoffnung, die dringend auf einen Transport angewiesen sind. "Erfahrungsgemäß planen viele Kunden noch um", sagte Europcar-Manager Zisik. Es könne also durchaus sein, dass es zu Stornierungen kommt und Mietwagen erneut verfügbar sind. Ab Donnerstag sehe es deutschlandweit wieder sehr gut aus, so Zisik.

Weitere Informationen Bahnstreik wird ab morgen früh für viele Zugausfälle sorgen Die Lokführergewerkschaft GDL will sechs Tage lang streiken - bis zum kommenden Montag. Die Bahn wird diesmal nicht vor Gericht gehen. mehr

Auch Fluglinien melden Nachfrageplus auf innerdeutschen Strecken

Wenn kaum noch etwas fährt auf der Schiene, dann bleibt einigen nur die klimaschädlichere Alternative: Auch Fluglinien berichten von größerem Zulauf. "Eurowings verzeichnet in diesen Tagen die höchsten Buchungseingänge seit mehr als vier Jahren", sagte ein Sprecher der Lufthansa-Tochter am Dienstag. "Dabei stellen wir eine sprunghaft steigende Nachfrage insbesondere auf innerdeutschen Strecken fest." An Flughäfen wie Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Köln/Bonn oder Stuttgart verfüge Eurowings aber noch über freie Kapazitäten. Zusatzflüge und der Einsatz größerer Airbus-Flugzeuge würden geprüft.

Die Lufthansa selbst verzeichnet für den Zeitraum des Bahnstreiks laut einem Unternehmenssprecher "einige zusätzliche Buchungen für ihre innerdeutschen Flugverbindungen und setzt auf verschiedenen Strecken größere Flugzeuge ein, um möglichst vielen Gästen eine Reisemöglichkeit zu bieten".

FlixBus: Notfalls zusätzliche Busse

Weitere Informationen Bahn-Streik: Welche Rechte Reisende haben Die GDL streikt erneut. Von Mittwoch an ist mit massiven Beeinträchtigungen im Bahnverkehr zu rechnen. Was können Bahnkunden tun? mehr

Das Unternehmen FlixBus, das mit FlixTrain auch einen direkten Bahn-Konkurrenten auf der Schiene hat, verbucht ebenfalls größeres Interesse von Kundinnen und Kunden auf der Suche nach einer Alternative zur Deutschen Bahn. "Wir sehen wie meistens, wenn Wettbewerber bestreikt werden, eine deutlich gestiegene Nachfrage", sagte eine Sprecherin. Sie habe sich diesmal verdoppelt. Es seien aber noch ausreichend Tickets verfügbar, hieß es am Dienstagmittag. "Sofern notwendig, planen wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Buspartnern nach Möglichkeit zusätzliche Busse ein", so die Sprecherin.

Güterverkehr: Konkurrenz kommt dank des Streiks besser ans Ziel

Neben Airlines, Autovermietungen und anderen Busunternehmen profitieren auch private Güterbahnen vom GDL-Ausstand. Der Verband Die Güterbahnen, in dem Konkurrenten der Deutschen Bahn versammelt sind, verwies darauf, dass die bestreikte DB Cargo nur noch einen Marktanteil von 40 Prozent halte. "60 Prozent der Züge im Schienengüterverkehr rollen also wie üblich und kommen häufig sogar besser ans Ziel, weil das Netz leerer als üblich ist", so Geschäftsführer Peter Westenberger.

Bis zu eine Milliarde Euro wirtschaftlicher Schaden?

Neben dem Stress für zahlreiche Bahnreisende, die nun umplanen müssen, kommt der Bahnstreik die heimische Wirtschaft nach Prognose von Ökonomen auch teuer zu stehen. "Ein eintägiger bundesweiter Bahnstreik kostet etwa 100 Millionen Euro am Tag an Wirtschaftsleistung", rechnete der Konjunkturchef des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln), Michael Grömling, vor. Bei einem mehrtägigen Streik wie jetzt würden die Kosten nicht linear steigen, sondern sich teils multiplizieren. "Wir sind da schnell bei einer Milliarde Euro Schaden", so Grömling mit Blick auf den sechstägigen Streik.

Ähnlich schätzt das Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer ein. Durch den Streik dürfte die Wertschöpfung im Transportsektor pro Tag zwar schätzungsweise nur um 30 Millionen Euro sinken. Viel größere wirtschaftliche Schäden entstünden aber, wenn Fabriken ihre Produktion wegen Nachschubproblemen runterfahren müssten, warnte Krämer. "Außerdem strapaziert der Bahnstreik die Nerven der Bürger und kratzt am ohnehin angeschlagenen Image des Wirtschaftsstandorts Deutschland", so Krämer.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 24.01.2024 | 06:05 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Tarifpolitik