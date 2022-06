Fluggesellschaften streichen 900 Flüge im Juli Sendung: NDR Info | 10.06.2022 | 14:00 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 17.06.2022

Es fehlt an Personal - sowohl in der Luft als auch am Boden. Am Flughafen Hamburg müssen Reisende schon jetzt viel Geduld mitbringen.