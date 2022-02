Flüssiges Erdgas als Umweltretter? Fakten zu LNG Stand: 28.02.2022 12:11 Uhr Vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine soll LNG die Abhängigkeit von Erdgas aus Russland verringern. Was sind die Vorteile? Und welche Planungen gibt es in Norddeutschland?

Was ist LNG?

LNG bedeutet Liquefied Natural Gas - also verflüssigtes Erdgas. LNG ist farblos, ungiftig und wird produziert, indem Erdgas auf minus 162 Grad Celsius gekühlt wird. Das Volumen wird so um das 600-Fache verringert, was Transport und Lagerung erleichtert. Genutzt wird das Flüssiggas vor allem für die Produktion von Strom und Wärme sowie als Kraftstoff, außerdem in der Metallindustrie und Düngemittelproduktion. LNG besteht vor allem aus Methan.

Wie umweltfreundlich ist LNG?

Bei der Antwort muss man zwei Punkte unterscheiden: Die Auswirkungen auf die Gesundheit und die Auswirkungen auf das Klima. Der Einsatz von LNG etwa in der Schifffahrt ist im Gegensatz zum heute vor allem genutzten Schweröl deutlich schadstoffärmer. Der NABU schreibt: "Schwefeloxid-, Feinstaub-, Schwermetallemissionen werden vermieden und Stickoxide und ultrafeine Partikel gegenüber der Nutzung von Schweröl und auch Marinediesel erheblich reduziert." Geringere Schadstoffemissionen bestätigt auch Sebastian Timmerberg, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Umwelttechnik und Energiewirtschaft an der TU Hamburg. "Schadstoffe wirken lokal. Davon sind also Küstenbewohner und Hamburger betroffen. Der Einsatz von LNG ist für diese Menschen also von Vorteil." Die Papenburger Meyer Werft hat erst kürzlich ein zweites mit Flüssiggas (LNG) betriebenes Kreuzfahrtschiff ausgeliefert.

Ob LNG insgesamt betrachtet allerdings auch klimafreundlicher ist, ist nicht klar. Abhängig davon, wie das Erdgas gefördert, zu LNG verarbeitet und dann in Schiffen eingesetzt wird, kann die Bilanz laut NABU positiv, aber auch negativ ausfallen. Dies liegt vor allem daran, dass Erdgas von der Erdgasförderung bis zum Einsatz auf Schiffen entweichen kann. Dies wird als Methanschlupf bezeichnet. Methan ist der Hauptbestandteil von Erdgas und ungefähr 25 Mal so klimaschädlich wie Kohlenstoffdioxid. Methan trägt daher stark zum Treibhauseffekt bei.

Videos 6 Min Kanzler Scholz kündigt neues LNG-Terminal für Brunsbüttel an Ziel ist die Unabhängigkeit vom russischen Gas. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) über das Bauvorhaben im Interview. 6 Min

"Ob LNG also besser für das Klima ist, hängt von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Herkunft: In Norwegen gibt es eine energieeffiziente Anlage, in der die Verflüssigung des Erdgases sehr emissionsarm passiert. Zudem muss der Kraftstoff bis zu uns nicht weit transportiert werden", erklärt Timmerberg. Für LNG aus den USA hingegen werde oft sehr umstrittene Fracking zur Erdgasgewinnung genutzt. Der höhere Aufwand bei der Methode setze mehr Klimagase frei. "Man kann es schaffen, bis zu 20 Prozent Treibhausgasemissionen gegenüber Schweröl einzusparen, wenn man alles richtig macht", so Timmerberg. Eine Einsparung von Treibhausgasemissionen ist also möglich - aber nicht zwingend. Die Klimaschutzziele sind laut der TU Hamburg durch LNG aber nicht erreichbar. Dafür sei es nötig, erneuerbare Kraftstoffe zu verwenden.

Eine klimafreundlichere Alternative im Schwerlastverkehr ist laut der Deutschen Energie-Agentur (DENA) der Einsatz von verflüssigtem Biomethan (Bio-LNG). Die Biokraftstoffmenge kann demnach bis 2030 verdoppelt und der Anteil von Biokraftstoffen auf Basis von Rest- und Abfallstoffen von derzeit 30 Prozent auf mehr als 50 Prozent erhöht werden, konstatierte die DENA in einer Studie aus dem Jahr 2019. Auf diese Weise ließen sich rund sieben Millionen Tonnen CO2 im Jahr 2030 zusätzlich einsparen.

Experten befürchten, der Ausbau der LNG-Technologie könnte dazu führen, diese nicht nur für den Übergang auf erneuerbare Energien zu nutzen, sondern dabei zu bleiben. Der NABU plädiert daher dafür, Gas aus erneuerbaren Energien zu gewinnen und eine Zertifizierung für umweltfreundliches Gas einzuführen. Die Organisation Fridays for Future in Niedersachsen sieht in Gas einen "Brandbeschleuniger der globalen Klimakrise". Deutschland brauche daher keine neue Erdgas-Infrastruktur, "um die Abhängigkeit von autokratischen Regimen wie Russland zu beenden, sondern den konsequenten Ausbau der erneuerbaren Energien".

Was passiert in einem LNG-Terminal?

Videos 3 Min Zwei neue LNG-Terminals - eins davon in Wilhelmshaven Die Flüssiggasleitungen sollen Deutschland unabhängig vom russischen Gas machen. Reporterin Christina Gerlach mit den Details. 3 Min

An einem Flüssiggas-Terminal können Tankschiffe, kommend aus Erdgas produzierenden Ländern, anlegen. Das von ihnen transportierte LNG wird in sogenannte kryogene Tanks geleitet und dort sehr kalt gelagert. Kleinere Transportschiffe können das LNG dann zu größeren Schiffen bringen und sie betanken. Lkw können das LNG im Inland verteilen und beispielswiese Schiffe betanken. Zudem kann es im Terminal wieder in Gas umgewandelt - regasifiziert - und in das Gasnetz eingespeist werden.

Woher kommt derzeit das Gas in Deutschland?

Die Top-Produzenten von Erdgas sind USA und Russland gefolgt vom Iran, Kanada, Katar, China und Norwegen. Mangels eigenem geeigneten Terminal bezieht Deutschland bisher direkt kein LNG über Transportschiffe aus den USA, sondern vor allem Erdgas über Pipelines aus Russland, Norwegen und den Niederlanden.

LNG-Terminals in der EU befinden sich in Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien. Zudem im polnischen Swinemünde, im niederländischen Rotterdam, im griechischen Revithoussa, im litauischen Klaipeda, im portugiesischen Sines und im belgischen Seebrügge.

Welche Planungen gibt es im Norden?

Bisher gibt es in Deutschland kein LNG-Terminal. Die Bundesregierung hat nun als Reaktion auf den Ukraine-Krieg den Bau von zwei LNG-Terminals in Wilhelmshaven und Brunsbüttel angekündigt. Mit dem Milliarden-Projekt solle die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Erdgas verringert werden, sagte Kanzler Olaf Scholz (SPD). Laut Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) könnte LNG bis zu zwei Drittel der derzeitigen Erdgasimporte aus Russland ersetzen. Darüber hinaus müsse Deutschland seine Energiepolitik aber auch rasch weiterentwickeln und unabhängiger werden.

Im Hamburger Hafen werden seit einigen Jahren Containerschiffe der Reederei Hapag-Lloyd mit Strom aus sogenannten Powerpacs betankt. Die zwei Standardcontainer (TEU) großen Einheiten versorgen dank eines Generators und eines LNG-Tanks Schiffe bis zu 20.000 TEU mit Strom, während diese an Land liegen. Die Powerpacs werden an Bord gebracht, das Schiff kann seine Dieselversorgung abschalten. 2015 und 2016 hatte eine ähnliche Art von Stromversorgung - eine LNG Hybrid Barge - ein Kreuzfahrtschiff versorgt.

