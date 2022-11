Flüssigerdgas: Fakten zu LNG und Projekten in Norddeutschland

LNG bedeutet Liquefied Natural Gas - also verflüssigtes Erdgas und besteht zu rund 98 Prozent aus Methan. Es ist farblos und ungiftig und wird produziert, indem Erdgas auf minus 161 bis 164 Grad Celsius gekühlt wird. Das Volumen wird so um das 600-fache verringert, was den Transport und die Lagerung erleichtert. Flüssigerdgas wird vor allem von den USA, Kanada, Katar, Australien und Russland exportiert. Genutzt wird LNG für die Produktion von Strom und Wärme sowie als Kraftstoff, außerdem in der Metallindustrie und Düngemittelproduktion.

Die Top-Produzenten von Erdgas sind USA und Russland gefolgt vom Iran, Kanada, Katar, China und Norwegen. Mangels eigenen geeigneten Hafen-Terminals bezieht Deutschland bisher kein LNG direkt über Transportschiffe aus den USA oder von anderen Ländern. Vor dem russischen Angriff auf die Ukraine machten Einfuhren über Pipelines aus Russland mehr als die Hälfte der deutschen Erdgas-Importe aus (55 Prozent im Jahr 2020). Weitere große Anteile kamen aus Norwegen (30 Prozent) und den Niederlanden (12 Prozent).

An einem Flüssiggas-Terminal können Tankschiffe, kommend aus Erdgas produzierenden Ländern, anlegen. Das von ihnen transportierte LNG wird in sogenannte kryogene Tanks geleitet und dort sehr kalt gelagert. Kleinere Transportschiffe können das LNG dann zu größeren Schiffen bringen und sie betanken. Lkw können das LNG im Inland verteilen und beispielsweise Schiffe betanken. Zudem kann es im Terminal wieder in Gas umgewandelt - regasifiziert - und ins Gasnetz eingespeist werden.

Insgesamt 27 LNG-Terminals gibt es in Europa - unter anderem im niederländischen Rotterdam und im belgischen Zeebrugge, in Dünkirchen (Frankreich), Barcelona und Cartagena (Spanien) sowie im polnischen Swinemünde. Außerdem gibt es solche Anlagen in Großbritannien, Griechenland, Portugal, Italien und Litauen.

Bisher gibt es in Deutschland noch kein LNG-Terminal. Die Bundesregierung hat als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine den Bau mehrerer Hafen-Terminals angekündigt. Geplant bzw. im Bau sind vier schwimmende Terminals (FSRU): im niedersächsischen Wilhelmshaven, in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein, in Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern) und in Stade (Niedersachsen). In Hamburg wurden Pläne für ein LNG-Terminal im Hafen gestoppt - wegen zu viel Schlicks und Problemen für die Hafenwirtschaft. Neben den schwimmenden Terminals ist langfristig auch der Bau von stationären Terminals an den gleichen Standorten in Planung.

Voraussichtlich geht das erste schwimmende Terminal der Bundesrepublik in Wilhelmshaven ans Netz, angepeilter Betriebsstart ist der 23. Dezember dieses Jahres.

Der Hafen Brunsbüttel soll ebenfalls bis Ende 2022 eine Anbindung an das deutsche Gasnetz erhalten.

Auch das Terminal der Deutschen Regas in Lubmin soll im Dezember 2022 in Betrieb gehen.

Vorübergehend könnten auch Schiffe als LNG-Terminal eingesetzt werden. Daran würden Flüssiggas-Transporter anlegen, das Gas würde über eine Leitung an Land gelangen.

Die Menge an Erdgas, die jedes Jahr über drei Pipelines aus Russland in Deutschland ankommt, war gewaltig. 2020 waren es etwa 56 Milliarden Kubikmeter. Vollständig ersetzen werden die LNG-Terminals die Versorgung vorerst nicht. Für Wilhelmshaven ist ein Umschlag von bis zu 7,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr anvisiert - das sind etwa 8,5 Prozent des deutschen Gasbedarfs. Die Gasleitung aus Brunsbüttel kann laut den beteiligten Unternehmen Gasunie Deutschland und Schleswig-Holstein Netz bis zu 3,5 Milliarden Kubikmetern Erdgas pro Jahr zur Verfügung stellen.