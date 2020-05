Fleischindustrie: Wettbewerbsfähig nur mit Billigarbeitern?

NDR Info - Infoprogramm - 14.05.2020 08:41 Uhr

Die zahlreichen Corona-Infizierten in Schlachthöfen offenbaren, was schon lange bekannt ist: Die Arbeitsbedingungen in der Fleischbranche sind in vielen Betrieben schlecht. Ein Überblick.