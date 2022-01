Feuerwehren im Dauereinsatz: "Nadia" schüttelt Norden durch Stand: 30.01.2022 17:30 Uhr Das Sturmtief "Nadia" hat in Norddeutschland für Hunderte Polizei- und Feuerwehreinsätze gesorgt. In Niedersachsen hatten die Einsatzkräfte vor allem mit umgestürzten Bäumen zu kämpfen.

Auch am Sonntag ist die Gefahr noch nicht allerorts gebannt. Für die Lübecker Innenstadt sowie Travemünde wird ab etwa 21.30 Uhr ein Wasserhöchststand von 1,20 m über Normalnull erwartet. Die Gefahrenabwehrbehörde forderte Bewohner daher auf, das betroffene Gebiet zu meiden und nicht durch überflutete Straßen zu fahren. Auch für Teile Mecklenburg-Vorpommerns gilt eine Warnung: Für die Ostseeküste war bis Sonntagmorgen noch eine Niedrigwasserwarnung in Kraft. Die Experten des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie erwarten, dass die Wasserstände im Verlauf des Tages steigen. Für den Nachmittag und Abend sollen sie bei Rügen dann 1,20 Meter über dem mittleren Wasserstand liegen.

Viele Unfälle und umstürzende Bäume

Bereits am Sonnabend und in der Nacht zu Sonntag hatte "Nadia" für erhebliche Schäden im ganzen Norden gesorgt. Allein im Bereich Oldenburg zählte die Polizei insgesamt 19 Unfälle, drei Menschen wurden leicht verletzt. Insgesamt verzeichneten die Beamten rund 100 Einsätze wegen des Sturms. In Bunnen (Landkreis Cloppenburg) übersah eine 19-Jährige einen umgestürzten Baum. Sie fuhr dagegen und wurde leicht verletzt. In den Landkreisen Hildesheim und Goslar kippten Bäume direkt vor zwei Autos. Ein 64-Jähriger und eine 27-Jährige konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen, blieben laut Polizei aber unverletzt. Im Landkreis Rotenburg (Wümme) stürzte ein Baum auf einen Zug - auch hier wurde niemand verletzt.

Sturmflut spült tonnenweise Sand ins Meer

Auf der ostfriesischen Insel Langeoog wurde der Strand von der Sturmflut beschädigt. Es sei erneut viel Sand weggespült worden, so Bürgermeisterin Heike Horn. Für die Insel bestehe aber keine Gefahr. Erst vor zwei Jahren war der Strand dort für mehrere Hunderttausend Euro aufgespült worden. Auch auf Wangerooge wurden große Teile des Strands weggerissen. In Wilhelmshaven haben nach Angaben der Einsatzkräfte Deich und Deichtore gehalten. Lediglich ein Weg vor dem Deich sei komplett überschwemmt, hieß es.

Bahn: Massive Probleme im Regional- und Fernverkehr

Das Sturmfeld selbst zog laut Deutschem Wetterdienst (DWD) seit Sonntagvormittag langsam ab. Seine Unwetterwarnung für Norddeutschland hob der DWD daher am späten Vormittag auf. Am Abend und in der Nacht zu Sonntag hatte "Nadia" dagegen fast überall im Norden für Probleme gesorgt. Unter anderem im Bahnverkehr: Die Deutsche Bahn stellte den Fernverkehr in Norddeutschland am Samstagabend vorübergehend komplett ein. Seit Sonntagmorgen hat sich die Lage laut Bahn nach und nach normalisiert, trotzdem kann es weiter im Regional- und Fernverkehr vereinzelt zu Behinderungen kommen. Die Bahn informiert auf ihrer Webseite über den aktuellen Stand.

Weitere Informationen Sturmtief "Nadia": Hamburger Fischmarkt zwei Mal unter Wasser Zwei Mal innerhalb weniger Stunden ist der Fischmarkt überschwemmt worden. Am Sonntagnachmittag wurde die Sturmflutwarnung aufgehoben. mehr

Hamburg: 750 Unwetter-Einsätze und Sturmflut an der Elbe

In Hamburg zählte die Polizei bis zum frühen Sonntagmorgen rund 300 Unwetter-Einsätze, die Feuerwehr sogar 450. Laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) war es in der Nacht im Hamburger Elbgebiet zu einer schweren Sturmflut gekommen. Der Fischmarkt in St. Pauli wurde unter Wasser gesetzt. Zudem verkeilte sich am späten Samstagabend ein Baggerschiff unter den Elbbrücken. Wie die Polizei Hamburg mitteilte, mussten infolge der Havarie mehrere Brücken gesperrt werden - mit den entsprechenden Behinderungen für den Verkehr.

Manövrierunfähiger Frachter vor der ostfriesischen Küste

Eine weitere Havarie ereignete sich in Niedersachsen: Rund 30 Kilometer vor der ostfriesischen Küste trieb ein unbeladener Frachter mehrere Stunden im Meer. Die Maschine der 190 Meter langen "Vienna" sei zu schwach gewesen, bei Sturm und schwerer See zu manövrieren, hieß es vom Havariekommando in Cuxhaven. Daher wurden unter anderem Notschlepper zu dem Havaristen entsandt. Das Sturmtief habe den Einsatz erheblich erschwert: Auch am Sonntagmorgen seien die Wellen fünf bis sechs Meter hoch gewesen. Nach etwa sechs Stunden sei der Frachter gesichert gewesen, so ein Sprecher des Havariekommandos. Inzwischen ist das Schiff seinen Angaben nach wieder voll manövrierfähig und hat seine Fahrt fortgesetzt. Die 24 Crewmitglieder blieben unverletzt. Auch der Frachter wurde nicht beschädigt.

Weitere Informationen Sturmtief "Nadia": Mehr als 2.000 Feuerwehr-Einsätze in MV Sturmtief "Nadia" ist in der Nacht über den Nordosten gefegt. Züge und Fähren fielen aus, Tausende Haushalte waren ohne Strom. Für die Ostsee gilt eine Sturmflutwarnung. mehr

2.000 Feuerwehr-Einsätze in Mecklenburg-Vorpommern

Das Sturmtief über der Nordsee bescherte auch Feuerwehr und Polizei in Mecklenburg-Vorpommern viel Arbeit. In Schwerin und Umgebung sei man zu knapp 200 Einsätzen ausgerückt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Auch in Stralsund berichtete das Lagezentrum, dass man alle Hände voll zu tun habe. In der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft prallte ein 16 Jahre alter Motorradfahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen umgestürzten Baum und wurde schwer verletzt.

Videos 1 Min Sturm "Nadia" tobt auf Helgoland Viele Bewohner der Insel lassen sich das Naturspektakel nicht entgehen. 1 Min

Schleswig-Holstein: 1.000 Einsätze und 127 km/h Windgeschwindigkeit

Die höchste Windgeschwindigkeit in Schleswig-Holstein maßen die Meteorologen auf Hallig Hooge (Kreis Nordfriesland): Dort habe "Nadia" bis zu 127 Kilometer pro Stunde erreicht, so der DWD. Die Feuerwehren mussten landesweit rund 1.0000-mal ausrücken. Die meisten Einsätze wurden im Süden verzeichnet: Allein die Leitstelle Bad Oldesloe meldete bis zum Sonntagvormittag knapp 400 sturmbedingte Einsätze.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.01.2022 | 16:00 Uhr