Feuer in Heide: Viele Fragen zu den Umständen Sendung: NDR Info | 06.08.2020 | 16:00 Uhr 1 Min | Verfügbar bis 13.08.2020

Mitten in der Innenstadt von Heide im Kreis Dithmarschen knallte es am Mittwoch: Es kam es zu einer Explosion in einem Friseursalon. Die Umstände des Brandes werfen viele Fragen auf.