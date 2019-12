Stand: 28.12.2019 12:58 Uhr

Ferienverkehr: Autofahrer brauchen heute Geduld

Verkehrsexperten hatten für Weihnachten und die Tage drumherum mit vielen Staus auf den Straßen im Norden gerechnet. Während es um die Weihnachtsfeiertage relativ ruhig blieb, brauchen Autofahrer heute auf einigen Strecken Geduld. So gibt es seit den Mittagsstunden auf der A7 Richtung Flensburg zwischen Bordesholm und Kreuz Rendsburg 14 Kilometer stockenden Verkehr und zwischen Dreieck Walsrode und Soltau-Ost geht es in Richtung Hamburg auf zehn Kilometern nur langsam voran.

Alle aktuellen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland finden Sie auf den Seiten des NDR Verkehrsservices.

Tödlicher Autounfall am ersten Weihnachtstag

In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag hatte es auf der A1 nahe Holdorf (Landkreis Vechta) einen schweren Autounfall mit zwei Toten gegeben. Wegen der Bergungsarbeiten war die Autobahn zwischen Holdorf und Neuenkirchen/Vörden in beide Richtungen für mehrere Stunden gesperrt gewesen.

A2 bei Lehrte: Lkw fährt gegen Mittelleitplanke 26.12.2019 10:00 Uhr Am Donnerstagmorgen ist auf der Autobahn 2 bei Lehrte (Region Hannover) ein Lastwagen gegen die Mittelleitplanke gefahren. Die A2 musste gesperrt werden, der Fahrer blieb unverletzt.







4,5 bei 10 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Expertentipp: Ganz früh oder ganz spät starten

Wegen des Rückreiseverkehrs aus dem Weihnachtsurlaub rechnet der ADAC für den Neujahrstag sowie das Wochenende nach Silvester (4./5. Januar) auf allen norddeutschen Autobahnen mit viel Verkehr und dementsprechend vollen Straßen. Die Experten raten für die kritischen Tage, bei längeren Strecken möglichst sehr früh am Morgen oder in den Abendstunden aufzubrechen, um so hohem Verkehrsaufkommen zu entgehen.

Wetter zu Silvester wird milder

Nach einem leicht winterlichen Wochenende mit nächtlichen Minusgraden, sollen die Temperaturen zu Wochenbeginn wieder leicht ansteigen mit Tageshöchstwerten von bis zu 9 Grad. Am Silvestertag wird es voraussichtlich mild und weitgegehend trocken sein.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten | 28.12.2019 | 13:00 Uhr