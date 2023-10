Ferien in vier Nordländern beginnen: Auf Autobahnen wird es voll Stand: 13.10.2023 06:05 Uhr In Niedersachsen, Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein beginnen heute nach Schulschluss die Herbstferien. Das dürfte wieder zu vollen Autobahnen im Norden führen. Auch die Flughäfen rechnen mit vielen Passagieren.

Während die einen Bundesländer in die Ferien starten, enden sie an diesem Wochenende andernorts - etwa in Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen. Vor allem von heute bis Sonntag rechnet der ADAC mit viel Verkehr auf den Autobahnen.

ADAC: Besonders betroffene Strecken im Norden:

A1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Dortmund

A2 Hannover – Dortmund – Oberhausen

A7 Hamburg – Flensburg

A24 Hamburg – Berlin

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

Großraum Hamburg

Deutsche Bahn erwartet volle Züge am Wochenende

Nicht nur auf den Straßen wird es voraussichtlich voll, sondern auch in den Zügen. Die Deutsche Bahn empfiehlt daher allen Reisenden, einen Sitzplatz zu reservieren. Insbesondere das Wochenende zum Ferienstart sei in der Regel besonders reisestark, sagte eine Sprecherin der Bahn. Wer flexibel sei und unter der Woche reisen kann, der könne noch günstige Angebote finden.

Flughäfen Hannover und Hamburg rechnen mit vielen Urlaubern

Auch die Flughäfen Hannover und Hamburg rechnen für dieses erste Ferienwochenende mit einem großen Passagier-Andrang. Sprecher beider Flughäfen raten Urlaubern dazu, möglichst pünktlich zur Öffnung der Check-in-Schalter am Flughafen zu sein - also zwei bis zweieinhalb Stunden vor Abflug. Zu empfehlen seien auch der Vorabend-Check-in, der Online-Check-in, die Reservierung von einem Zeitfenster an der Sicherheitskontrolle sowie die Gepäckautomaten, hieß es vom Flughafen Hamburg. Dort werden in beiden Ferienwochen rund 740.000 Passagiere erwartet. Der Flughafen Hannover rechnet in den Herbstferien mit rund 350.000 Passagieren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Straßenverkehr