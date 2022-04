Feiertagswetter im Norden - die Sonne bleibt noch Stand: 18.04.2022 22:05 Uhr Sonne pur: Über Ostern haben die Menschen in Norddeutschland perfektes Feiertagswetter genossen. Viele zog es ins Freie - auch zu Ausflügen ans Meer. Und das Wetter soll weiter schön bleiben.

An Nord- und Ostsee waren die Strände voll, in St. Peter-Ording und Westerland auf Sylt ebenso wie in Scharbeutz und Travemünde. "Heute ist bombastisches Wetter und es ist sehr windstill", sagte ein Café-Mitarbeiter auf Norderney am Ostersonntag. Dort zog es viele Insulanerinnen und Insulaner sowie Urlaubsgäste zum "Eiertrullern" an den Westbadestrand. Bei dem ostfriesischen Brauch - auch "Eiertrüllen" genannt - werden hart gekochte Ostereier von einer Anhöhe um die Wette gekullert. Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich Hunderte Familien zu dem Wettkampf.

VIDEO: Osterbräuche und Frühlingslust (04.04.2022) (45 Min)

Temperaturen bis zu 20 Grad

In Hamburg waren Ausflügler und Spaziergänger ebenfalls am Wasser unterwegs. Und in Niedersachsens Landeshauptstadt Hannover tummelten sich am Ostermontag zahlreiche Menschen rund um den Maschsee und in den Herrenhäuser Gärten. Die Temperaturen waren mit bis zu 20 Grad fast schon sommerlich. Auch andernorts im Norden schien am Ostermontag erneut die Sonne - nur ein paar Wölkchen tauchten in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern am Himmel auf.

Die Sonne bleibt noch etwas

Auch nach dem Ende der Feiertage bleibt es vorerst schön im Norden - die Sonne könnte allerdings wieder etwas häufiger von Wolken verdeckt werden. Ab Mittwoch kann es örtlich etwas regnen, die Meteorologen rechnen in den nächsten Tagen aber mit weitgehend trockenem Wetter und immer noch viel Sonnenschein.

