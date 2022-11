Fehlender Hafenausbau für Offshore-Windenergie

Sendung: Wirtschaft | 28.11.2022 | 07:41 Uhr | von Markus Plettendorff

Vor den deutschen Küsten stehen rund 1.500 Windräder. Das klingt nach viel, ist es aber nicht. Fast vier Mal mehr Offshore-Strom, so lautet das Ziel der Bundesregierung bis 2030. Da ist also noch viel zu tun. Für den zügigen Ausbau aber fehlen Kapazitäten. So werden zum Beispiel wichtige Hafenanlagen für den Transport der riesigen Turbinen und Flügel nicht gebaut. In Bremerhaven wurde der Bau von einem Gericht gestoppt und auch in Cuxhaven müssten die Terminals eigentlich erweitert werden. Warum passiert das nicht?