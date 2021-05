Fassmer-Werft sieht deutschen Schiffbau in Gefahr Sendung: NDR Info | 11.05.2021 | 14:00 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 18.05.2021

Das liege an der Corona-Krise, aber auch an Konkurrenz aus Asien, so Harald Fassmer bei der maritimen Konferenz in Rostock.