Experte: "Häusliche Gewalt ist ein schleichender Prozess"

Auch nach dem Ende der Pandemie scheint sich die negative Entwicklung bei der häuslichen Gewalt fortzusetzen. Heute wird in Berlin das aktuelle Lagebild dazu vorgestellt. Die Dunkelziffer dürfte noch weit höher liegen als die Zahlen, die bei der Polizei gemeldet werden, sagte Kriminalkommissar a.D. Udo Martens auf NDR Info.

Häusliche Gewalt beginne nicht erst mit körperlichen Übergriffen - es sei vielmehr ein schleichender Prozess, wie Martens im Gespräch mit NDR Info erläuterte. "Die Gewaltausbrüche gehen meist über mehrere Jahre." Oft sei es dann zu spät für die Frauen, sich der Gewalt zu entziehen: Aus Scham, sich zu outen, aus Angst vor den Tätern, aber oft auch aus Sorge um gemeinsame Kinder und Themen wie Sorgerecht oder finanzielle Absicherung.

"Es müssen mehr Frauenhäuser eingerichtet werden"

Fälle häuslicher Gewalt kämen mittlerweile in allen gesellschaftlichen Kreisen vor, so Martens. Und die Dunkelziffer dürfte sogar noch weit höher liegen. Dass die Zahlen insgesamt steigen, sei aber auch ein Zeichen dafür, dass das Thema immer öffentlicher wird, die Anzeigen zunehmen und dadurch auch die Anzahl der bekannten Fälle. "Es ist immer eine gute Idee, von häuslicher Gewalt betroffene Frauen darauf anzusprechen und die Polizei zu rufen, wenn man Zeuge davon wird", sagte Martens.

Es werde jedoch immer noch zu viel geredet und zu wenig gemacht: "Es müssen mehr Frauenhäuser eingerichtet werden", sagte er. Auch der sogenannte Anschlussgewahrsam bei häuslicher Gewalt dauere derzeit nur 48 Stunden und sollte verlängert werden. Denn in dieser kurzen Zeit sei es schwer für betroffene Frauen, Zufluchtsorte zu finden.

Zahlen häuslicher Gewalt deutlich gestiegen

Im vergangenen Jahr sind in Deutschland laut Bundeskriminalamt (BKA) deutlich mehr Fälle gemeldet worden als im Vorjahr. Demnach registrierten die Behörden 157.550 Gewaltausbrüche in Partnerschaften. Das entspricht 432 Vorfällen pro Tag - gegenüber 144.044 im Jahr davor. Der Anstieg liegt somit bei 9,4 Prozent. Das BKA zählt zur häuslichen Gewalt alle Formen körperlicher, sexueller oder psychischer Gewalt zwischen Menschen, die in einer familiären oder partnerschaftlichen Beziehung zusammenwohnen.

Sie beschreibt demnach auch Gewalt in Familie oder (Ex-)Partnerschaft, die nicht im gemeinsamen Haushalt geschieht. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) und BKA-Präsident Holger Münch wollen heute in Berlin ein aktuelles Lagebild zur häuslichen Gewalt in Deutschland vorstellen.

Hilfetelefone bieten Unterstützung an

Bundesweit gibt es rund 400 Frauenhäuser, rund 100 Schutzwohnungen und mehr als 750 Beratungsstellen. Wer den Gang zur Polizei scheut, kann auch über Hilfetelefone Unterstützung erhalten: Über die Nummer 116 016 können sich Frauen kostenlos, anonym und vertraulich rund um die Uhr melden.

Die mehrsprachigen Beraterinnen zeigen Handlungsoptionen auf und helfen etwa bei der Entwicklung von Notfallplänen. Für gewaltbetroffene Männer gibt es das Hilfetelefon "Gewalt an Männern" unter der Nummer 0800-1239900. Kinder, Jugendliche und Eltern können auch anonym und kostenlos unter dem Kinder- und Jugendtelefon "Nummer gegen Kummer" unter 116 111 anrufen.

