Europa League und Corona: Wolfsburg in Kiew Sendung: NDR Info | 05.08.2020 | 14:00 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 12.08.2020

Auswärtsspiel in Corona-Zeiten: Der VfL Wolfsburg spielt im Achtelfinal-Rückspiel in Kiew. Die Spieler sind durchaus etwas skeptisch – bis genervt. Trainer Glasner geht die Sache entspannter an.