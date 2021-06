Es wird heiß in Norddeutschland: Bis zu 37 Grad erwartet Stand: 17.06.2021 08:03 Uhr Heute werden hochsommerliche Temperaturen erwartet - und das in ganz Norddeutschland. Nachdem bereits gestern örtlich die 30-Grad-Marke geknackt wurde, geht es nun "in die Vollen", sagen Meteorologen.

"Da wird es nur noch wenige Flecken geben, an denen keine 30 Grad erreicht werden", sagte Jens Hoffmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Mittwoch. Demnach steigen die Temperaturen voraussichtlich auf bis zu 33 Grad in Heide, 35 Grad in Rostock, 36 Grad in Hamburg und bis zu 37 Grad in Lingen. Zum Wochenende hin soll es schwüler werden, damit steigt auch das Gewitterrisiko. Bereits gestern hatten die Temperaturen angezogen und waren etwa im südlichen Niedersachsen örtlich auf 31 Grad geklettert.

Waldbrandgefahr: Flugzeug hält Ausschau

Mit der Hitze steigt auch die Waldbrandgefahr im Norden. Um Feuer frühzeitig erkennen zu können, startet heute ein Flugzeug in Hildesheim, zusätzlich bemannt mit einem Beobachter und einem Förster. Gemeinsam sollen sie nach Rauch Ausschau halten, wie der Feuerwehrflugdienst Niedersachsen mitteilt. Die sehr niedrige Luftfeuchtigkeit und der leichte Wind würden derzeit das im Wald am Boden liegende Reisig und den Oberboden stark austrocknen, warnen die Niedersächsischen Landesforsten.

Im Wald gilt Rauchverbot

Fast überall in Niedersachsen gilt nun die Gefahrenstufe 4 - das ist die zweithöchste auf dem Waldbrandgefahren-Index des DWD. Für Celle, Nienburg und Faßberg gibt der DWD sogar die höchste Waldbrand-Warnstufe 5 aus. Die Landesforsten appellieren daher an die Waldbesucher: Im Wald gelte derzeit allgemeines Rauchverbot, es dürfe kein offenes Feuer im Wald oder in gefährlicher Nähe gemacht werden. Autos sollten zudem nicht über trockener Vegetation und nur so abgestellt werden, dass die Rettungswege frei bleiben.

Videos 1 Min Ist Ihnen auch heiß? Dann klicken Sie hier! Es ist heiß! Brauchen auch Sie frischen Wind um die Ohren? Probieren Sie doch mal unseren virtuellen Ventilator! Mit etwas Fantasie könnte die Erfrischung gelingen. 1 Min

Viel Wasser trinken - aber nicht zu kalt

Notfallmediziner raten bei Hitze, über den Tag verteilt jede Stunde ein Glas Wasser zu trinken, auch wenn man nicht durstig sei. "Trinken Sie nicht zu viel auf einmal, denn pro Stunde können Sie nur 500 bis 800 Milliliter Flüssigkeit aufnehmen und sinnvoll verwerten", heißt es in einer Mitteilung der Asklepios-Kliniken in Hamburg. Von zu kalten Getränken und Alkohol raten die Expertinnen und Experten ab.

Tiere brauchen Schatten und Wasser

Das Landwirtschaftsministerium in Niedersachsen appelliert unterdessen an Tierhalter, für Schatten, Kühlung und ausreichend Wasser zu sorgen. In der Nutztierhaltung reagiere besonders Geflügel empfindlich auf hohe Außentemperaturen - vor allem bei hoher Luftfeuchtigkeit. Auch Haustiere wie Hunde, Meerschweinchen und Vögel sollten vor der prallen Sonne geschützt werden und immer genug Flüssigkeit haben.

Nachts bleibt es warm: Tropische Nächte in Städten

In den hitzespeichernden Städten könnten unterdessen tropische Nächte die Menschen um einen erholsamen Schlaf bringen. Sie seien im weiteren Verlauf der Woche nicht ausgeschlossen, wie der DWD-Sprecher weiter sagte. Damit bezeichnen Meteorologen Nächte, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad fallen. Ungewöhnlich sind solche Temperaturen Mitte Juni laut Meteorologe Hoffmann aber nicht. "Das hatten wir in den letzten Jahren immer mal wieder."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 17.06.2021 | 06:30 Uhr