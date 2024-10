Erste Marihuana-Ernte für den Cannabis Social Club Ganderkesee Sendung: NDR Info | 16.10.2024 | 21:45 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 16.10.2026

An einem geheimen Ort irgendwo in Niedersachsen ernten Daniel Keune und sein Team an die 200 Pflanzen.