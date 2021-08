Erneuter Bahnstreik sorgt für Zugausfälle und -verspätungen Stand: 23.08.2021 06:20 Uhr Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat begonnen. Die Bahn hatte am Sonntag eine Corona-Prämie angeboten. Der Güterverkehr wird bereits seit Sonnabend bestreikt.

"Pünktlich um zwei Uhr morgens sind wir in den Streik gegangen", bestätige ein GDL-Sprecher. Die Bahn hat für Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein Ersatzfahrpläne herausgegeben, die sie nach eigenen Angaben versucht, einzuhalten. Einige Strecken werden mit Bussen teilweise bedient. So sollen zwischen Westerland und Niebüll alle zwei Stunden Züge fahren. Ebenso zwischen Bremen und Osnabrück und auf vielen anderen Strecken. Zwischen Hamburg und Lübeck soll es einen stündlichen Rhythmus geben.

Ausfall von Regionalzügen und S-Bahn in Hamburg

Im Regionalverkehr fallen folgende Linien komplett aus: RE7 Stralsund - Greifswald, RB17/18 Wismar - Schwerin - Ludwigslust, RB24 Zinnowitz - Peenemünde, RB25 Velgast - Barth, RB 76 Kiel Hbf - Kiel Oppendorf. In Hamburg müssen sich Fahrgäste S-Bahn darauf einstellen, dass die Linien S31, S2 und S11 während des Streiks nicht fahren. Beim Betrieb der Linien S1, S21 und S3 werde versucht, einen 20-Minuten-Takt aufrecht zu erhalten. Laut Bahn sollen auf ausgewählten Hauptstrecken, etwa zwischen Berlin-Köln, Hamburg-Köln, Hamburg-Frankfurt oder München-Stuttgart, die Fernzüge im Zwei-Stunden-Takt fahren.

Deutsche Bahn bietet Corona-Prämie an, GDL lehnt ab

Um den Streik abzuwenden, hatte die Bahn der Gewerkschaft am Sonntag angeboten, zusätzlich über eine Corona-Prämie für die Beschäftigten zu verhandeln. GDL-Chef Claus Weselsky kritisierte, die Offerte sei das Papier nicht wert, auf dem sie stehe. Er forderte ein konkretes Angebot, "nicht das 'In-Aussicht-Stellen' eines Angebots". "Mit einer Corona-Prämie kommen wir einem wichtigen Anliegen der Gewerkschaften entgegen", hatte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler am Sonntagmorgen mitgeteilt. Das Geld sollte laut Bahn für 2021 ausgezahlt werden. Einen Betrag nannte Seiler nicht. Seilers Aufruf an die GDL-Führung, den Streik in dieser Form abzusagen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren, blieb erfolglos.

Weitere Informationen Ist mein Zug pünktlich? Informationen zu Zugverspätungen und Zugausfällen im Norden im NDR Text. mehr

Bahn: Kulante Ticketregelungen, Sylt-Shuttle fährt

Erneut richtete die Bahn die kostenlose Fahrgast-Hotline unter der 08000 99 66 33 ein. Gebuchte Tickets für Fahrten am Montag, Dienstag oder Mittwoch können der Bahn zufolge bis einschließlich 4. September flexibel genutzt oder kostenfrei storniert werden. Auch bei Spar- und Supersparpreisen werde die Zugbindung entsprechend aufgehoben. Das Sylt-Shuttle soll zudem vom Streik nicht betroffen sein.

Streik im Güterverkehr: Bahn spricht von ruhigem Auftakt

Die Bahn teilte am Sonntag mit, der Streikbeginn im Güterverkehr am Sonnabend sei wegen des Wochenendes "betrieblich ruhig verlaufen". Der Konzern rechnet allerdings damit, dass sich die Lage heute verschärfen wird. "Wir müssen dann damit rechnen, dass es im Lauf des Werktags zu deutlicheren Beeinträchtigungen und Verspätungen unserer Cargozüge kommen wird." Logistikverbände hatten den Arbeitskampf der GDL im Güterverkehr kritisiert. Sie verwiesen unter anderem auf die besonderen Belastungen, denen die Lieferketten bereits in der Corona-Krise ausgesetzt waren. Der Konzern will gemeinsam mit externen Partnerbahnen versorgungsrelevante Züge fahren lassen. In den Rangieranlagen seien vor der zweiten Streikwelle Rückstaus aufgelöst und Kapazitäten geschaffen worden, um den Zugbetrieb zu sichern.

GDL: Bahn hat sich "keinen Schritt bewegt"

GDL-Chef Claus Weselsky hatte der Bahn am Freitag vorgeworfen, sie habe sich im Tarifstreit "keinen Schritt bewegt". Die Forderungen der GDL seien "einfach, nachvollziehbar und berechtigt". Sie wolle Lohnerhöhungen von 3,2 Prozent, eine Corona-Prämie von 600 Euro, eine Verbesserung der Arbeitszeit sowie "Tarifverträge für die gesamte Infrastruktur, für Netz, Station und Service und die Werkstätten". Weselsky kritisierte erneut die Umsetzung des Tarifeinheitsgesetzes bei der Bahn. Es regelt, dass nur der ausgehandelte Tarifvertrag der jeweils mitgliederstärksten Gewerkschaft innerhalb eines Betriebes gilt - in diesem Fall ist dies die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG).

Bahn: "Ein Tarifpartner verweigert sich permanent"

Deutsche-Bahn-Personalvorstand Seiler warf der GDL-Führung vor, sie treibe mit den Streiks ihren "gewerkschaftspolitischen Kampf um Ausweitung und Einfluss auf dem Rücken der Bahnkunden auf die Spitze". Der Lokführergewerkschaft gehe es um etwas anderes als um Lösungen: "Sie will bei der Bahn in Bereiche, in denen sie bislang kaum Mitglieder hat." Seiler erklärte: "Dieser zweite Ferienstreik zeigt: Ein Tarifpartner verweigert sich permanent." Die Bahn will die Lohnerhöhung von 3,2 Prozent in Stufen später umsetzen und will eine längere Laufzeit.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 21.08.2021 | 17:30 Uhr