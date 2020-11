Erneute Corona-Einschränkungen: Diese Regeln gelten jetzt Stand: 02.11.2020 11:50 Uhr Der Bund will mit einem Herunterfahren von weiten Teilen des öffentlichen Lebens die starke Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland aufhalten.

Angesichts drastisch gestiegener Corona-Infektionszahlen haben Bund und Länder beschlossen, mit massiven Kontaktbeschränkungen über den November hinweg die Situation in den Griff zu bekommen. Dies geschehe, um eine akute nationale Gesundheitsnotlage zu verhindern, wie Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach einer Konferenz mit den Ministerpräsidenten der Länder Ende Oktober sagte. Die Maßnahmen traten am Montag, 2. November, in Kraft. Sie gelten bundesweit und zunächst bis Ende November. In den einzelnen Bundesländern wurden die Regelungen zum Teil noch ausgeweitet - so etwa in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Diese Einschränkungen müssen Sie beachten:

Treffen von nur noch zwei Haushalten

Den Beschlüssen zufolge ist ein gemeinsamer Aufenthalt in der Öffentlichkeit nur noch Angehörigen aus zwei Hausständen mit maximal zehn Personen gestattet. Verstöße gegen diese Kontaktbeschränkungen werden von den Ordnungsbehörden sanktioniert. Hamburg und Niedersachsen aber zählen Kinder unter zwölf Jahren nicht mit bei der Zwei-Haushalts-Regel. Ausnahmen gibt es in Hamburg auch für sogenannte Patchworkfamilien. Feiern auf öffentlichen Plätzen, aber auch in Wohnungen und privaten Einrichtungen gelten als "inakzeptabel".

Touristische Übernachtungsangebote verboten

Die Bürger werden aufgefordert, auf private Reisen und tagestouristische Ausflüge zu verzichten: Touristische Übernachtungsangebote sind im Inland im November sogar verboten. Übernachtungen darf es nur noch für notwendige Zwecke wie etwa zwingende Dienstreisen geben. In Niedersachsen darf ein begonnener Urlaub wie vorgesehen zu Ende geführt werden. Urlauber auf den nordfriesischen Inseln und Halligen in Schleswig-Holstein sowie in Mecklenburg-Vorpommern hingegen müssen ihr Feriendomizil bis zum 5. November verlassen.

Gastronomie wieder geschlossen

Gastronomiebetriebe, Bars, Klubs, Diskotheken und Kneipen müssen bis Ende des Monats schließen. Davon ausgenommen werden ist die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause, Kantinen dürfen geöffnet bleiben. Geschlossen werden ebenfalls Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und Bordelle. Friseure sollen dagegen geöffnet bleiben.

Keine Veranstaltungen und kein Freizeitsport

Veranstaltungen, die der Unterhaltung und der Freizeit dienen, sind im November deutschlandweit weitgehend verboten. So sind Theater, Opern oder Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks und Spielhallen geschlossen. Auch der Amateur- und Freizeitsportbetrieb ist weitestgehend untersagt. Gleiches gilt für Schwimmbäder und Fitnessstudios. Profisport ist im November nur noch ohne Zuschauer zugelassen - auch in der Fußball-Bundesliga.

Gottesdienste unter Hygieneauflagen erlaubt

Gottesdienste sind weiterhin erlaubt. Allerdings müssten die Hygienekonzepte unbedingt eingehalten werden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte Eingriffe in die Religions- und Versammlungsfreiheit als besonders sensibel bewertet.

Schulen, Kitas und Einzelhandel bleiben geöffnet

Schulen und Kindergärten bleiben trotz der stark steigenden Corona-Zahlen auch im November unter Auflagen geöffnet. Mitunter gilt in den Schulen nun bereits eine Maskenpflicht ab der 5. Klasse. Auch Groß- und Einzelhandel bleiben im November geöffnet - allerdings darf sich in den Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro zehn Quadratmeter aufhalten. Andere Unternehmen sind eindringlich aufgefordert, Heimarbeit zu ermöglichen - wo immer dies umsetzbar ist.

Neue "Nothilfen" für Unternehmen angekündigt

Um den wirtschaftlichen Schaden der Unternehmen, die von den vorübergehenden Schließungen zur Eindämmung des Coronavirus betroffen sind, abzufedern, sollen mit neuen "Nothilfen" bis zu 75 Prozent der Umsatzausfälle erstattet werden. Die Finanzhilfe soll ein Volumen von bis zu zehn Milliarden Euro haben.

