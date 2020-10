Erneute Corona-Einschränkungen: Das will der Bund Stand: 28.10.2020 10:45 Uhr Um die drastisch steigenden Corona-Infektionszahlen einzudämmen, müssen sich die Bürger im November sehr wahrscheinlich erneut auf weitreichende Einschnitte gefasst machen.

In einer Beschlussvorlage des Bundes für die heutigen Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten, die auch dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, heißt es, dass die Menschen ihre privaten Kontakte vorübergehend auf ein "absolut nötiges Minimum" reduzieren sollen. Das Papier sieht auch vor, touristische Übernachtungen im Inland zu untersagen und Freizeiteinrichtungen wie Theater, Opern, Kinos, Schwimmbäder und Fitnessstudios zu schließen.

Treffen von nur zwei Haushalten, Aufruf zum Reiseverzicht

Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit soll nur noch "mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes gestattet" sein. Diese Regelung gelte verbindlich, Verstöße gegen diese Kontaktbeschränkungen würden entsprechend von den Ordnungsbehörden sanktioniert. Darüber hinausgehende "Gruppen feiernder Menschen" auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen sowie privaten Einrichtungen seien angesichts der ernsten Lage "inakzeptabel", ist in der Beschlussvorlage zu lesen. Die Bürger sollen auch dazu aufgefordert werden, generell auf private Reisen und Besuche zu verzichten. Dies gelte auch für Verwandte.

Gastronomie, Kosmetikstudios und Bordelle sollen schließen

Gastronomiebetriebe, Bars, Klubs, Diskotheken, Kneipen werden den Plänen zufolge ebenfalls geschlossen. Davon ausgenommen werden soll die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause. Auch Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoostudios und Bordelle müssen schließen.

Einzelhandel, Schulen und Kitas sollen geöffnet bleiben

Einzelhandel, Schulen und Kitas bleiben der Beschlussvorlage zufolge offen, sollen aber zusätzliche Hygienemaßnahmen ergreifen. So müsse im Einzelhandel sichergestellt werden, dass sich in den Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro 25 Quadratmetern Verkaufsfläche aufhält.

Maßnahmen sollen ab 4. November gelten

Alle vorgeschlagenen Maßnahmen sollen am 4. November in Kraft treten und bis Ende November gelten, also rund vier Wochen lang. Nach zwei Wochen sollen Bund und Länder erneut beraten und "notwendige Anpassungen" vornehmen.

Nothilfe für betroffene Firmen und Einrichtungen

Von den Schließungen betroffene Firmen und Einrichtungen sollen eine "Nothilfe" des Bundes erhalten. Bereits bestehende Unterstützungsmaßnahmen sollen zudem verlängert werden. Alle Unternehmen, die weiterhin arbeiten können und dürfen, werden "eindringlich" aufgefordert, Heimarbeit zu ermöglichen, "wo immer dies umsetzbar ist".

Begründung: "Exponentielle Dynamik" der Corona-Infektionen

Zur Begründung der neuen Maßnahmen wird angeführt, dass die Zahl der Corona-Infektionen "inzwischen in nahezu allen Regionen Deutschlands mit exponentieller Dynamik" ansteige. Viele Gesundheitsämter könnten keine vollständige Kontaktnachverfolgung mehr gewährleisten, was wiederum zu "einer beschleunigten Ausbreitung des Virus" beitrage. Deshalb sei es nun erforderlich, "durch eine erhebliche Reduzierung der Kontakte in der Bevölkerung insgesamt das Infektionsgeschehen aufzuhalten". Die Zahl der Neuinfektionen müsse "wieder in die nachverfolgbare Größenordnung von unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche" gesenkt werden.

Ziel: Keine weitreichenden Beschränkungen zu Weihnachten

"Ziel von Bund und Ländern ist es, zügig die Infektionsdynamik zu unterbrechen, damit in der Weihnachtszeit keine weitreichenden Beschränkungen im Hinblick auf persönliche Kontakte und wirtschaftliche Tätigkeit erforderlich sind", heißt es weiter. "Familien und Freunde sollen sich auch unter Corona-Bedingungen in der Weihnachtszeit treffen können. Dazu bedarf es jetzt erneut, wie schon im Frühjahr, einer gemeinsamen Anstrengung."

