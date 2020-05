Erinnerung an die Befreiung des KZ Neuengamme

NDR Info - Infoprogramm - 02.05.2020 07:49 Uhr

Das KZ Neuengamme in Hamburg ist vor 75 Jahren befreit worden. Es war eines der größten Konzentrationslager auf deutschem Boden. In diesem Jahr wird still und virtuell an die Befreiung gedacht.