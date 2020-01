Stand: 28.01.2020 06:00 Uhr

Erfolge mit neuartiger Krebstherapie in Hamburg

Krebs ist die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. An neuen Behandlungsmethoden wird mit Hochdruck geforscht. Große Hoffnung setzen Krebsforscher in die sogenannte CAR-T-Zelltherapie. Nun meldet das Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) Erfolge - gerade bei schwerstkranken Patienten, bei denen keine andere Behandlung mehr anschlug. Seit fast einem Jahr wird die Therapie dort erstmalig eingesetzt.

von Daniela Remus

Die CAR-T-Zelltherapie ist eine spezielle Immuntherapie. Sie wird vor allem bei Blutkrebs oder Tumoren des Lymphgewebes eingesetzt. Bei dieser Therapie entnehmen Mediziner aus dem Blut der Patienten die Zellen, die für die Immunabwehr und damit für die Tumorbekämpfung zuständig sind. Das sind die sogenannten T-Zellen. Sie werden außerhalb des Körpers gentechnisch so verändert, dass sie die Tumorzellen effektiver erkennen und angreifen können. Sind sie verändert, werden sie zurück in das Blut der Patienten gesetzt, vermehren sich und zerstören die Tumorzellen. Bei sogenannten soliden Tumoren, also solchen, die sich in und an einem Organ entwickeln, funktioniert dieses Verfahren nicht.

Bei 60 bis 70 Prozent spricht CAR-T-Zelltherapie an

Vor zehn Jahren haben US-Forscher diese neue Immuntherapie entwickelt. Seit Mitte 2018 ist sie in Europa zugelassen und wird seit fast einem Jahr am UKE eingesetzt. Die Wissenschaftler berichten nun von vielversprechenden Erfolgen. Die CAR-T-Zelltherapie ist die erste Gentherapie, die in Deutschland vor rund eineinhalb Jahren zugelassen wurde. Wissenschaftler vom UKE gehörten zu den ersten, die damit arbeiten, erklärt Professor Nicolaus Kröger, Direktor der Interdisziplinären Klinik für Stammzelltransplantation. Sie hätten inzwischen 20 Patienten so behandelt. Doch es gab Nebenwirkungen: "Patienten mussten auf die Intensivstation. Sie sind aber alle von diesen Nebenwirkungen erholt." Die sogenannte Remissionsrate läge bei 60 bis 70 Prozent. Remission bedeutet, dass sich die Tumore zurückbilden oder sogar vollständig verschwinden, dass die Patienten also symptomfrei sind oder geheilt.

Verfahren ist teuer und riskant

Das sei eine Entwicklung, die Hoffnung macht, so Kröger, vor allem für diejenigen, für die die Mediziner mit den herkömmlichen Methoden nichts mehr tun können. Aber das Verfahren ist hochkomplex, teuer und muss wissenschaftlich noch ständig weiter verbessert werden. Deshalb ist es nur für Schwerstkranke zugelassen, auch weil es mit sehr starken und lebensbedrohlichen Nebenwirkungen einhergehen kann.

Weil sich die Immunzellen stark vermehren und bildhaft gesprochen "überaktiv" sind, könnten sie das gesamte Immunsystem durcheinander bringen, erklärt Professor Francis Ayuk, Stellvertretender Klinikdirektor am Zentrum für Onkologie: "Wenn diese Zellen den Patienten gegeben werden, dann teilen sie sich massenhaft. Wir sprechen von einer zehntausendfachen Vermehrung der Zellen im Körper. Währenddessen schütten sie massenhaft Botenstoffe aus. Das Immunsystem reagiert wie bei einer schweren Infektion." Zytokinsturm heißt diese Überreaktion des Immunsystems. Dabei kann es zu Kreislaufproblemen kommen, zu Luftnot, zu Herzstörungen bis zum völligen Zusammenbruch. Darüber hinaus sind schwerwiegende neurologische Ausfälle möglich, Zittern, Krampfanfälle bis zur Bewusstlosigkeit.

Mit Cortison gegen Symptome der Überreaktion

Diese Symptome müssen mit Cortison behandelt werden und gefährden damit den Erfolg der Immuntherapie: "Wenn man Cortison einsetzt, tötet man immer Immunzellen. Deswegen gehen wir davon aus, dass auch die CAR-T-Zellen betroffen werden, wenn man das Cortison gibt.

"Startschuss zu einer relativ rasanten Entwicklung"

Dennoch sind die Hamburger Wissenschaftler davon überzeugt, dass die Immuntherapie ein vielversprechender Ansatz ist, um diese Krebsarten dauerhaft zu heilen - vorausgesetzt, die Nebenwirkungen werden zukünftig beherrschbarer. Denn was die Therapie bisher könne, sei erst der Anfang, sagt Stammzellenforscher Kröger: "Ich glaube, was wir im Moment haben, ist nur der Startschuss zu einer relativ rasanten Entwicklung in der Medizin."

