Erdbeben in Türkei und Syrien: So hilft Norddeutschland Stand: 08.02.2023 13:42 Uhr Nach den schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion gibt es in Norddeutschland eine große Spenden-Bereitschaft. Helfer aus Niedersachsen retteten Überlebende aus Trümmern einer türkischen Stadt.

Angesichts der dramatischen Lage in den Erdbeben-Gebieten lief auf internationaler Ebene die Hilfe für die Menschen vor Ort an. Auch viele Norddeutsche engagieren sich. Der Landesverband der Muslime in Niedersachsen rief zu Spenden auf. "Hunderttausende sind obdachlos. Die Menschen benötigen umgehend jede Hilfe", sagte der Vorsitzende der Schura Niedersachsen, Recep Bilgen, am Mittwoch.

Weitere Informationen Spendenkonten: Hilfe für Erdbeben-Opfer in der Türkei und in Syrien Wollen Sie die Opfer der Naturkatastrophe unterstützen? Hier gibt es Informationen zu den Spendenkonten. mehr

Die Türkische Gemeinde in Hamburg plant eine Spendenaktion. "Wir versuchen, Hilfen zu organisieren", sagte der Vorsitzende der Gemeinde, Murat Kaplan. Sinnvoll seien Geldspenden. Spendenkonten seien bereits eingerichtet. Es liefen Abstimmungen, wie diese Mittel in die ländlichen Regionen der Türkei gelangen können. Auch die Türkische Gemeinde Niedersachsen sammelt Sachspenden. Diese sollen zeitnah mit der Fluggesellschaft Turkish Airlines in die Erdbebengebiete gebracht werden

Hanseatic Help bittet um Sach- und Geldspenden

Die Hamburger Hilfsorganisation Hanseatic Help rief zu Sach- und Geldspenden auf. Der Verein steht nach eigenen Angaben im Austausch mit anderen Hilfsorganisationen im In- und Ausland. Gemeinsam wolle man im Katastrophengebiet schnell und zielgerichtet helfen. Über aktuelle Spendenbedarfe informiert Hanseatic Help auf seiner Internetseite. Die Bedarfe könnten sich täglich ändern, besonders wichtig sei es aktuell, Schlafsäcke, Decken und Feldbetten zu beschaffen, hieß es. Geldspenden würden verwendet, um Hilfsgüter zu kaufen und zu transportieren. Wer in Hamburg Decken oder Schlafsäcken spenden möchte, kann diese dienstags bis sonnabends von 10 bis 18 Uhr in der Großen Elbstraße 264 abgeben.

Warme Kleidung und Zelte sind besonders wichtig

Angesichts winterlicher Temperaturen seien vor Ort besonders isolierte Zelte und warme Kleidung gefragt, berichtet Bilge Menekse von der Diakonie Katastrophenhilfe. "Aber auch Nahrungsmittel und Hygiene-Artikel werden dringend benötigt." Wer helfen möchte, könne am besten Geld spenden, so Menekse. Sie organisiert von Jordanien aus die Katastrophenhilfe der Diakonie.

17 Helfer und zwei Hunde reisen aus Niedersachsen an - Mehrere Opfer gerettet

Inzwischen trafen aus dem Norden erste Hilfskräfte in der Türkei ein. Die internationale Katastrophenschutz-Organisation @fire mit Sitz in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) kam mit insgesamt 17 Helfern und Helferinnen und zwei Hunden am Dienstag in das Erdbebengebiet. Unter den Einsatzkräften sollen auch vier Niedersachsen sein. Wie der Verein @fire am Mittwochmorgen mitteilte, haben die Helfer inzwischen mehrere Menschen aus Trümmern einer stark zerstörten Stadt in der Türkei gerettet. Demnach orteten die Rettungskräfte in Kahramanmaras unter den eingestürzten Wohnblöcken noch weitere Personen. Die Bergung werde fortgesetzt.

Weitere Informationen Erdbeben in Türkei: Retter aus Niedersachsen schicken weitere Hilfe Ein zweites Team von @fire-Retter bricht in das Erdbebengebiet auf. Drei Verschüttete konnten die Helfer schon retten. mehr

THW fliegt von Wunstorf in die Türkei

Mehr als 100 Tonnen Hilfsgüter schickt das Technische Hilfswerk (THW) aus Baden-Württemberg über Niedersachsen in die Türkei. Sieben Lastwagen fuhren am Mittwoch aus dem Großraum Ulm zum Militärflughafen in Wunstorf, wie ein Sprecher des THW mitteilte. Bepackt waren sie mit knapp 2.000 Feldbetten, Schlafsäcken und Decken. Auch Zelte und Isomatten würden in das Krisengebiet gebracht. Die Hilfsgüter stammen aus dem Logistikzentrum des Auswärtigen Amtes im Großraum Ulm. Mit drei militärischen Transportflugzeugen des Typs Airbus A400M will die Bundeswehr die Hilfsgüter von Wunstorf aus weiter transportieren.

Hilfsgüter per Lkw ins Katastrophen-Gebiet

Die Firma CAVO Logistik in Hamburg plant ebenfalls einen Transport in das Erdbebengebiet. "Wir sammeln gerade Hilfsgüter nach einer Liste der türkischen Katastrophenschutz-Behörde", sagte Organisator Volkan Kececi im Gespräch mit NDR Info. "Am Freitag wollen wir dann mit einem Lkw in Richtung Türkei aufbrechen." Aus Neumünster in Schleswig-Holstein macht sich die Spedition ATS nach eigenen Angaben ebenfalls mit Hilfsgütern auf den Weg.

Weitere Informationen Erdbeben in der Türkei und Syrien: Rettungsarbeiten laufen Die internationale Hilfe ist angelaufen. Über die aktuelle Lage im Katastrophengebiet berichtet tagesschau.de rund um die Uhr. extern

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten | 08.02.2023 | 10:00 Uhr