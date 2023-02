Erdbeben in Türkei und Syrien: Große Spenden-Bereitschaft im Norden Stand: 08.02.2023 08:09 Uhr Nach den schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion mit Tausenden Toten gibt es in Norddeutschland eine große Spenden-Bereitschaft. Aus Niedersachsen sind erste Hilfskräfte in der Türkei eingetroffen.

Angesichts der dramatischen Lage in den Erdbeben-Gebieten lief auf internationaler Ebene die Hilfe für die Menschen vor Ort an. Aber auch viele Norddeutsche engagieren sich und starten Hilfsaktionen aus Eigeninitiative. Die Spenden-Bereitschaft ist vielerorts groß. Unter anderem plant die Türkische Gemeinde in Hamburg eine Spendenaktion. "Wir versuchen, Hilfen zu organisieren", sagte der Vorsitzende der Gemeinde, Murat Kaplan, der Deutschen Presse-Agentur. Sinnvoll seien Geldspenden. Spendenkonten seien bereits eingerichtet. Es liefen Abstimmungen, wie diese Mittel in die ländlichen Regionen der Türkei gelangen können.

Koray Kahveci aus Lübeck berichtete, dass er am Montag über die sozialen Medien zu Sachspenden wie Winterkleidung und Decken aufgerufen habe. "Und schon am Dienstagvormittag konnte ich keine Spenden mehr annehmen", erzählt Kahveci im NDR Fernsehen. Er wolle nun versuchen, weitere Transport-Möglichkeiten zu organisieren.

Hilfsgüter per Lkw ins Katastrophen-Gebiet

Auch die Firma CAVO Logistik in Hamburg plant einen Transport in das Erdbebengebiet. "Wir sammeln gerade Hilfsgüter nach einer Liste der türkischen Katastrophenschutz-Behörde", sagte Organisator Volkan Kececi im Gespräch mit NDR Info. "Am Freitag wollen wir dann mit einem Lkw in Richtung Türkei aufbrechen." Mögliche private Hilfstransporte nach Syrien werden durch die geltenden Sanktionen und die Bürgerkriegs-Situation erschwert.

Warme Kleidung und Zelte sind besonders wichtig

Angesichts winterlicher Temperaturen seien vor Ort besonders isolierte Zelte und warme Kleidung gefragt, berichtet Bilge Menekse von der Diakonie Katastrophenhilfe. "Aber auch Nahrungsmittel und Hygiene-Artikel werden dringend benötigt." Wer aus Norddeutschland helfen möchte, könne am besten Geld spenden, so Menekse. Sie organisiert von Jordanien aus die Katastrophenhilfe der Diakonie.

17 Helfer und ein Hund aus Niedersachsen

Am Dienstag sind aus dem Norden erste Hilfskräfte in der Türkei eingetroffen. Die internationale Katastrophenschutz-Organisation @fire mit Sitz in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) ist mit insgesamt 17 Helfern und Helferinnen in dem Erdbebengebiet vor Ort. Darunter sollen auch vier Einsatzkräfte aus Niedersachsen und ein speziell ausgebildeter Hund aus Bremen sein. Das teilte @fire auf Anfrage von NDR Niedersachsen mit. Nach Angaben des türkischen Außenministers Mevlut Cavusoglu sind mittlerweile Rettungskräfte aus 36 Ländern im Einsatz.

"Das ist eine Art Höhlenrettung"

Vor Ort werden die Helferinnen und Helfer von @fire für die Koordinierung und Erkundung eingesetzt. "Das ist eine Art Höhlenrettung", schilderte @fire-Mitbegründer Jan Südmersen das Vorgehen bei verschütteten Menschen. "Man versucht sich Gänge zu machen in die Gebäude und sich direkt zu den Verschütteten vorzuarbeiten und sie rauszuholen. Das ist eine schwierige und technische Arbeit, für die wir aber ausgebildet sind," sagte Südmersen. Auch das Technische Hilfswerk in Niedersachsen bereitet sich auf einen Einsatz in der Türkei und Syrien vor.

Zahl der Erdbeben-Opfer weiter gestiegen

Nach dem Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist die Zahl der Toten nach offiziellen Angaben aus beiden Ländern inzwischen auf mehr als 8.100 gestiegen. Allein in der Türkei kamen laut Vizepräsident Fuat Oktay nach derzeitigem Stand fast 5.900 Menschen ums Leben. Mehr als 34.000 seien infolge des Erdbebens vom Montag verletzt worden.

Unter großem Zeitdruck gehen die Rettungsarbeiten in den Erdbeben-Gebieten weiter. In den Trümmern der zerstörten Gebäude werden noch viele Verschüttete vermutet. Zwei Tage nach der Naturkatastrophe schwindet allerdings die Hoffnung, bei den teils winterlichen Temperaturen noch Überlebende zu finden. Vor allem in Syrien gestalten sich die Rettungsarbeiten schwierig. Das Land ist in verschiedene Machtbereiche zersplittert.

Bundespräsident: "Ihr seid nicht allein"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach am Dienstag den Opfern und ihren Familien seine Anteilnahme aus. "Dieses gewaltige Beben hat ein Ausmaß an Leid und Zerstörung gebracht, das jede Vorstellung übersteigt", sagte er bei einem Besuch des Internationalen Roten Kreuzes in Genf. Steinmeier versprach den Menschen in den Erdbeben-Gebieten: "Ihr seid nicht allein."

