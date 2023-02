Erdbeben in Türkei und Syrien: Beileid und Hilfe aus dem Norden Stand: 06.02.2023 18:53 Uhr Angesichts der schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion mit mehr als 2.500 Todesopfern gibt es auch aus dem Norden Beileidsbekundungen. Außerdem stehen Retter für den Einsatz im Krisengebiet bereit.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat der türkischen Generalkonsulin Gül Özge Kaya kondoliert. Das Ausmaß von Tod und Zerstörung durch die Erdbeben sei bestürzend, sagte Weil in einer am Montag verbreiteten Mitteilung. "Meine Anteilnahme und mein Mitgefühl gelten den Angehörigen der Opfer und denjenigen, die um das Leben von Verwandten und Freunden bangen. Den Verletzten wünsche ich eine schnelle Genesung", sagte der Ministerpräsident. Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) sagte am Montag, bislang sei im Bundesland kein Hilfegesuch eingegangen. Niedersachsen stehe für Hilfe bereit.

Linken-Vorsitzende Wissler war vor Ort

Die Linken-Vorsitzende Janine Wissler war in Diyarbakir selbst Augenzeugin der Erdstöße. "Ich bin von dem Erdbeben aus dem Schlaf gerissen worden. Es war ein sehr heftiges Beben und vor allem auch ein sehr lang anhaltendes", berichtete Wissler im Interview bei NDR Info. "Es ist eine völlige Hilflosigkeit. Wenn der Boden unter einem bebt und man überhaupt nicht weiß, wo man hin soll." Sie sei nach dem Nachbeben raus auf die Straße gegangen. "Es war furchtbar, weil die Menschen völlig verängstigt und verzweifelt waren", schilderte die Linken-Vorsitzende ihre Eindrücke. Sie forderte baldige humanitäre Hilfe von der internationalen Gemeinschaft. Im Südosten der Türkei und in Nordost-Syrien sei es sehr kalt und weitere Schneefälle würden erwartet: "Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit."

Weitere Informationen Spenden für Erdbeben-Opfer in der Türkei und in Syrien "Bündnis Entwicklung Hilft" und "Aktion Deutschland Hilft" rufen zu Spenden für die Menschen in der Erdbeben-Region auf. Mehr bei tagesschau.de extern

Landesbischöfin ruft zu Spenden auf

Die Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, rief zu Spenden auf. "Ich bete für alle Opfer und ihre Angehörigen und ich bete für die, die verschüttet sind, dass sie geborgen und gerettet werden können", sagte Kühnbaum-Schmidt in einer ersten Reaktion nach der Naturkatastrophe. Die Bischöfin bat um Spenden an die Diakonie Katastrophenhilfe. "Lassen Sie uns solidarisch an der Seite der Menschen sein, die jetzt so Schweres erleben."

Zahl der Opfer steigt

Nach mehreren schweren Erdbeben am Montag in der türkisch-syrischen Grenzregion ist die Zahl der Toten auf mehr als 2.500 gestiegen. Rund 10.000 Menschen in der Türkei und in Syrien wurden nach bisherigen Informationen verletzt. In dem Katastrophengebiet, in dem Millionen Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien Schutz gesucht haben, herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 06.02.2023 | 16:36 Uhr