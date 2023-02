Erdbeben: Helfer aus dem Norden retten weitere Verschüttete Stand: 11.02.2023 00:05 Uhr In Norddeutschland gibt es eine große Spenden-Bereitschaft für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Geldspenden sind laut Hilfsorganisationen die effektivste Art zu helfen. Teams aus dem Norden retteten im Katastrophengebiet weitere Verschüttete.

Die Helfer der Organisation @fire aus Niedersachsen retteten nach eigenen Angaben am Freitagnachmittag in Kahramanmaraş eine 15-Jährige aus den Trümmern. Das Mädchen war 110 Stunden verschüttet. In einer Mitteilung der Hilfsorganisation heißt es, die Rettung grenze "an ein Wunder". Mit jeder Stunde schwinde die Wahrscheinlichkeit, noch Menschen lebend in den Trümmern zu finden. In der Nacht zu Donnerstag hatte ein @fire-Team eine Mutter und ihr sechs Jahre altes Kind aus einem eingestürzten Haus befreit. Am Wochenende will @fire die Suche nach Überlebenden einstellen.

An einer anderen spektakulären Rettungsaktion am Freitag waren unter anderem Helfer aus Hamburg beteiligt. Mehr als 100 Stunden nach dem Erdbeben zog das Team aus ISAR Germany, ISAR Turkey und der Rettungshunde-Hilfsorganisation BRH Bundesverband eine 40-Jährige lebend aus den Trümmern ihres Hauses. Der komplizierte Rettungseinsatz hatte mehr als 50 Stunden gedauert.

Lastwagen aus dem Norden auf dem Weg in die Türkei

Am Freitagmorgen startete in Hamburg ein Lastwagen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Richtung Erdbebengebiet. Zunächst fuhr der 40-Tonner nach Ludwigsfelde in Brandenburg, wo er mit Material beladen werden sollte. Rainer Bartels vom DRK sagte NDR 90,3, geladen würden zum Beispiel Feldheizungen, Schlafsäcke und Isolationsplanen: "All das, was Wärme spendet und jetzt helfen kann in der Region." Auch aus Niedersachsen machten sich zwei ehrenamtliche Rotkreuzhelfer am Freitag mit einem 40-Tonner auf den Weg. Der Lkw fährt als Teil eines Hilfskonvois in die Türkei, wie der Präsident des DRK-Landesverbandes, Hans Hartmann, mitteilte. Er dankte den Helfern für ihren Einsatz und sagte: "Ich wünsche ihnen für diesen herausfordernden Einsatz viel Kraft und dass sie wohlbehalten und gesund zurückkehren mögen."

Wunstorf: Hilfsgüter per Flugzeug in die Türkei

Vom Fliegerhorst in Wunstorf in Niedersachsen sollten am Freitag erneut drei Flugzeuge mit weiteren 40 Tonnen Material starten - unter anderem Zelte, Decken und andere Hilfsmittel. "Wir fliegen so lange wie nötig", sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), der gemeinsam mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) den Bundeswehr-Standort in der Region Hannover besuchte. Bereits am Donnerstag waren mit drei A400M-Maschinen Hilfsgüter zum türkischen Militärflughafen İncirlik geflogen worden. Pistorius sagte, die Bundeswehr leiste nach den schweren Erdbeben in Syrien und der Türkei ihren Beitrag "zuverlässig und schnell und unbürokratisch".

Trauerveranstaltung vor Hamburger Rathaus geplant

Mit einer Trauerveranstaltung vor dem Hamburger Rathaus wollen am Montagabend zahlreiche Organisationen der Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien gedenken. Aufgerufen zu der Veranstaltung haben unter anderem Unternehmer ohne Grenzen, der DGB Hamburg und das Interreligiöse Forum Hamburg, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. "Das Ausmaß der Naturkatastrophe in der Türkei und in Syrien ist kaum zu begreifen, die unzähligen Toten und Verletzen machen uns fassungslos", sagte Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit. "Viele Hamburgerinnen und Hamburger haben Freunde und Verwandte in den Katastrophen-Gebieten, und das unermessliche Leid für die Überlebenden und die Angehörigen ergreift die Menschen in unserer Stadt."

Geldspenden sind "die effektivste Art, konkret zu helfen"

Viele Norddeutsche engagieren sich zudem bereits privat und helfen. Die Hamburger Organisation "Der Hafen hilft!" weist darauf hin, dass ein Großteil der notwendigen medizinischen Materialien im Großhandel erworben wird und bittet um Geldspenden dafür. Diese seien die "effektivste Art, konkret zu helfen". Aber auch Sachspenden waren zunächst willkommen. Zusammen mit Hanseatic Help, dem Hamburger Hilfskonvoi und der Freien Deutsch-Syrischen Gesellschaft soll in den kommenden Tagen ein Hilfskonvoi ins Erdbebengebiet aufbrechen.

Einfuhrbestimmungen sind Problem bei Sachspenden

Am Freitag bat Hanseatic Help jedoch vorrangig um Geld - statt Sachspenden. "Wer helfen will, tut das am besten mit einer Geldspende", sagte Sprecher Michael Wopperer. Mit dem Geld werde in Deutschland Neuware gekauft und ins Katastrophengebiet geschickt. Der Verein nehme zwar auch weiter Kleiderspenden an, sagte Wopperer. Doch würden diese vorerst nicht in die Türkei geschickt. Die Türkei erlaube bislang keine Einfuhr gebrauchter Kleider, sagte Wopperer. Der Verein hoffe auf eine rasche politische Lösung. Wopperer betonte jedoch, dass Hanseatic Help weiterhin Kleidung, Decken und Schlafsäcke benötige. Sollten auch die Sachspenden nicht in die Katastrophen-Gebiete geschickt werden können, würden diese gegebenenfalls in Hamburg oder in der Ukraine verteilt.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Lübeck riet ebenfalls von Sachspenden ab. Es sei unklar, wie viele Lastwagen sich auf den Weg in die Unglücksregion machen werden.

