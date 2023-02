Erdbeben: Hamburgs Bürgermeister ruft zu Spenden auf Stand: 12.02.2023 15:56 Uhr In Norddeutschland gibt es eine große Hilfsbereitschaft für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher bat am Sonntag um Spenden. In der Stadt gibt es am Montag eine Gedenkveranstaltung.

Der SPD-Politiker sicherte der Generalkonsulin der Republik Türkei in Hamburg, Emine Derya Kara, die Unterstützung der Hansestadt zu "In dieser schweren Zeit steht Hamburg an der Seite der Menschen in der Türkei und Syrien", sagte Tschentscher. "Wir sind in Gedanken bei den Opfern, unser Beileid und Mitgefühl gilt den Verletzten, den Angehörigen und denjenigen, die weiterhin um vermisste Personen bangen müssen." Gleichzeitig dankte der Bürgermeister allen Hamburgerinnen und Hamburgern, die die Arbeit der Hilfsorganisationen durch Sach- und Geldspenden unterstützen, und rief zu weiterer Hilfe auf.

Trauerveranstaltung vor Hamburger Rathaus geplant

Mit einer Trauerveranstaltung vor dem Hamburger Rathaus wollen am Montag ab 19.30 Uhr zahlreiche Organisationen der Opfer gedenken. Zu den Initiatoren gehören unter anderem Unternehmer ohne Grenzen, der DGB Hamburg und das Interreligiöse Forum Hamburg. Sie bitten darum, auf Fahnen und Transparente zu verzichten. Stattdessen sollen alle Teilnehmenden Kerzen mitbringen.

Wunstorf: Hilfsgüter per Flugzeug in die Türkei

Vom Fliegerhorst in Wunstorf in Niedersachsen brachte die Luftwaffe in den vergangenen Tagen Hilfsgüter ins Katastrophengebiet. "Wir fliegen so lange wie nötig", sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), der am Freitag gemeinsam mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) den Bundeswehr-Standort in der Region Hannover besuchte. Bereits am Donnerstag waren mit drei A400M-Maschinen Hilfsgüter zum türkischen Militärflughafen İncirlik geflogen worden.

Geldspenden sind "die effektivste Art, konkret zu helfen"

Viele Norddeutsche engagieren sich bereits privat und helfen. Die Hamburger Organisation "Der Hafen hilft!" weist darauf hin, dass ein Großteil der notwendigen medizinischen Materialien im Großhandel erworben wird und bittet um Geldspenden dafür. Diese seien die "effektivste Art, konkret zu helfen". Aber auch Sachspenden waren zunächst willkommen. Zusammen mit Hanseatic Help, dem Hamburger Hilfskonvoi und der Freien Deutsch-Syrischen Gesellschaft soll in den kommenden Tagen ein Hilfskonvoi ins Erdbebengebiet aufbrechen.

Einfuhrbestimmungen sind Problem bei Sachspenden

Am Freitag bat Hanseatic Help jedoch vorrangig um Geld - statt Sachspenden. "Wer helfen will, tut das am besten mit einer Geldspende", sagte Sprecher Michael Wopperer. Mit dem Geld werde in Deutschland Neuware gekauft und ins Katastrophengebiet geschickt. Der Verein nehme zwar auch weiter Kleiderspenden an, sagte Wopperer. Doch würden diese vorerst nicht in die Türkei geschickt. Die Türkei erlaube bislang keine Einfuhr gebrauchter Kleider, sagte Wopperer. Der Verein hoffe auf eine rasche politische Lösung. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Lübeck riet ebenfalls von Sachspenden ab.

