Energiekrise: Versorger VNG beantragt Staatshilfe

Der angeschlagene ostdeutsche Energieversorger VNG will noch heute wegen hoher Gaspreise Staatshilfe beim Bundeswirtschaftsministerium beantragen. Der Mutterkonzern EnBW teilte mit, die Maßnahme solle die erheblichen Verluste auffangen und eine Fortführung der Geschäfte ermöglichen. VNG gehört neben dem ebenfalls kriselnden Uniper-Konzern zu den größten deutschen Gasimporteuren. Die Unternehmen müssen wegen des russischen Lieferstopps Gas zu deutlich höheren Preisen einkaufen, um ihre Lieferverpflichtungen zu erfüllen.

EU-Energie- und Finanzminister kommen zu Treffen zusammen

Die für Energie zuständigen Minister der EU-Staaten beraten heute über gemeinsame Maßnahmen gegen die hohen Strompreise. Bei dem Sondertreffen in Brüssel wird Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne) mit seinen Kollegen über die Vorschläge der EU-Kommission sprechen. Nach einem Vorschlag der Behörde sollten unter anderem übermäßige Gewinne von vielen Stromproduzenten und Unternehmen, die ihr Geschäft mit fossilen Brennstoffen machen, abgeschöpft werden, um Verbraucher zu entlasten.

Auch die Finanzminister der Europäischen Union beraten heute und morgen in Prag. Es geht um eine weitere Unterstützung für die Ukraine. Im Gespräch ist eine neue Hilfstranche in Höhe von fünf Milliarden Euro. Kommissionschefin von der Leyen hatte der Regierung in Kiew die Kredite am Mittwoch in Aussicht gestellt.

Selenskyj meldet zurückgewonnene Gebiete

Die Ukraine meldet die Rückeroberung von mehreren Gebieten seit Anfang September. Präsident Selenskyj sagte in einer Video-Ansprache, die Streitkräfte hätten eine Fläche von mehr als 1.000 Quadratkilometern eingenommen und Dutzende Siedlungen zurückerobert. Zuvor hatten bereits ukrainische Militärvertreter Geländegewinne in der Region Charkiw im Nordosten des Landes vermeldet.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.