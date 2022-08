Stand: 25.08.2022 22:30 Uhr Energiekrise: Verkehrsminister beraten über ÖPNV-Kosten

Die stark gestiegenen Energiekosten für die Verkehrsverbünde sind das Hauptthema bei der Sonderkonferenz der Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister der Länder am Freitagvormittag. Die Unternehmen klagen über die durch die Energiekrise bedingten gestiegenen Kosten. Die Landespolitiker wollen in einer Videokonferenz besprechen, ob sich die Bundesländer in dieser Frage auf eine gemeinsame Forderung an das Bundesverkehrsministerium einigen können.

AUDIO: Die Pleite mit dem Tankrabatt (4 Min) Die Pleite mit dem Tankrabatt (4 Min)

Ukraine erreicht offenbar Gasspeicher-Ziele für den Winter

Die ukrainische Regierung zeigt sich überzeugt, dass sie genug Erdgas-Vorräte für den Winter wird aufbauen können. "Ich glaube, dass wir in dieser Saison mehr oder weniger 19 Milliarden Kubikmeter Erdgas erreichen werden", sagte Energieminister Galuschtschenko der Nachrichtenagentur Reuters. Er lehnte es ab anzugeben, wie viel Gas bereits gespeichert worden ist. Im Vergleich zu Friedenszeiten sei der Erdgasverbrauch um 40 Prozent gefallen, sagte Galuschtschenko weiter. Die Produktion sei dagegen um fünf Prozent zurückgegangen.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.