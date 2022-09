Stand: 20.09.2022 18:00 Uhr Energiekrise: Uniper steht kurz vor Verstaatlichung

Deutschlands größter Gas-Importeur Uniper steht kurz vor der Verstaatlichung. Uniper führt darüber nach eigenen Angaben mit der Bundesregierung und dem finnischen Großaktionär Fortum abschließende Gespräche. Es sei unter anderem eine Kapitalerhöhung in Höhe von acht Milliarden Euro geplant, die ausschließlich durch den Bund gezeichnet werden solle. Darüber hinaus ist laut dem Konzern angedacht, dass der deutsche Staat die derzeit von Fortum gehaltenen Uniper-Aktien erwirbt. "Im Ergebnis ist vorgesehen, dass der Bund damit eine signifikante Mehrheitsbeteiligung an der Uniper erhält", heißt es. Geplant sei außerdem eine Kapitalerhöhung in Höhe von acht Milliarden Euro, die ausschließlich durch den Bund gezeichnet werden soll.

Uniper ist in Schieflage geraten, weil Russland kein Gas mehr nach Deutschland pumpt. Der Gas-Großhändler ist Lieferant für über 100 Stadtwerke und große Unternehmen. Das fehlende Gas muss sich das Unternehmen jetzt teuer auf dem Gasmarkt kaufen.

Referenden in russisch besetzten Gebieten angekündigt

In mehreren russisch besetzten Territorien im Osten der Ukraine soll von Freitag an über einen Beitritt zu Russland abgestimmt werden. Die Führung der Separatisten in den Regionen Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischja haben jeweils mehrtägige Referenden angekündigt. Moskau will damit offenbar die russischen Gebietsgewinne in der Ukraine unumkehrbar machen. In den vergangenen Tagen hatten ukrainische Streitkräfte Teile der zunächst besetzten Regionen wieder zurückerobert.

Die Ukraine hat auf die angekündigten Referenden betont gelassen reagiert. "Weder die Pseudo-Referenden noch die hybride Mobilmachung werden etwas ändern", schrieb der ukrainische Außenminister Kuleba beim Kurznachrichtendienst Twitter. Die Ukraine werde weiter ihr Gebiet befreien, egal, was in Russland gesagt werde.

Bundeskanzler Scholz (SPD) erklärte die geplanten Abstimmungen für völkerrechtswidrig. Es sei "ganz, ganz klar, dass diese Schein-Referenden nicht akzeptiert werden können, dass sie nicht gedeckt sind vom Völkerrecht und von den Verständigungen, die die Weltgemeinschaft gefunden hat", sagte Scholz am Dienstag am Rande der UN-Generalversammlung in New York.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

