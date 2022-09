Stand: 13.09.2022 13:29 Uhr Energiekrise: Scholz rechnet nicht mit Gasmangel im Winter

Bundeskanzler Scholz (SPD) geht davon aus, dass Deutschland Ende nächsten Jahres vollkommen unabhängig von russischem Gas sein wird. Auf dem Deutschen Arbeitgebertag in Berlin sagte Scholz, bis dahin seien die LNG-Terminals fertiggestellt und zusätzliches Gas aus Norwegen, den USA und anderen Ländern könne genutzt werden. Auch für den bevorstehenden Winter erwartet der Kanzler nach eigener Aussage keine Mangellage. Die Speicher seien derzeit zu 85 Prozent gefüllt.

Niedersachsen unterstützt LNG-Terminal in Stade

Das Land Niedersachsen beteiligt sich am Bau eines Flüssiggas-Terminals in Stade. Wie Umweltminister Lies (SPD) bekannt gab, werden dafür 100 Millionen Euro bereit gestellt. Auch der Bund hat eine solche Summe zugesagt. Damit sei ein wesentlicher Teil der anstehenden Projektkosten finanziert, sagte Lies. Stade gehört ebenso wie Wilhelmshaven, Brunsbüttel und Lubmin zu den Standorten von Flüssiggas-Terminals. Wilhelmshaven soll als erster Standort in diesem Winter den Betrieb aufnehmen.

Inflationsrate in Deutschland wieder auf 7,9 Prozent gestiegen

Nach zwei Monaten mit leichter Entspannung nähert sich die Inflation in Deutschland wieder der Acht-Prozent-Marke. Laut Statistischem Bundesamt erhöhten sich die Preise im August um durchschnittlich 7,9 Prozent. Damit bestätigten die Statistiker ihre bisherige Schätzung. Im Juli war die Inflationsrate auf 7,5 Prozent zurückgegangen. Der Preisanstieg wurde demnach durch das 9-Euro-Ticket und den Tankrabatt etwas gedämpft. Beide Maßnahmen liefen Ende August aus. Für die kommenden Monate rechnen Volkswirte mit weiter steigenden Verbraucherpreisen.

