Stand: 30.08.2022 12:32 Uhr Energiekrise: Scholz kündigt zeitnah weitere Entlastungen an

Bundeskanzler Scholz strebt nach eigenen Worten "sehr schnell" eine Entscheidung über das geplante dritte Entlastungspaket als Ausgleich für drastisch gestiegene Preise an. Einen genauen Zeitpunkt nannte der SPD-Politiker heute zu Beginn einer Klausurtagung der Bundesregierung aber nicht. Es gehe darum, ein "möglichst maßgeschneidertes, möglichst effizientes, möglichst zielgenaues Entlastungspaket" auf den Weg zu bringen. Es solle dazu führen, dass niemand alleine mit seinen Problemen bleibe, sagte Scholz. CDU-Chef Merz hatte zuvor im ARD-Morgenmagazin Direktzahlungen an alle Bürgerinnen und Bürger nach dem Gießkannenprinzip kritisiert und von der Bundesregierung zudem Korrekturen bei der geplanten Gasumlage gefordert.

Scholz äußerte sich auf Schloss Meseberg auch zu Fortschritten im Bemühen, die geringeren Gas-Lieferungen aus Russland auszugleichen. Man sei, "was die Versorgungssicherheit betrifft, jetzt in einer viel besseren Lage als sie vor ein paar Monaten absehbar war", sagte Scholz.

AUDIO: Parteienforscher: Unentschlossenheit ist große Gefahr für Koalition (10 Min) Parteienforscher: Unentschlossenheit ist große Gefahr für Koalition (10 Min)

Ukrainische Gegenoffensive geht weiter

In der Südukraine rückt die ukrainische Armee nach eigenen Angaben bei ihrer Gegenoffensive gegen Russlands Truppen vor. Nach Angaben von Präsident Selenskyj hat es einen Frontdurchbruch in der Region Cherson und insgesamt Offensiven in mehrere Richtungen gegeben. Moskau weist das zurück. Die russische Nachrichtenagentur Tass meldet unterdessen erneut Explosionen auf dem Gelände des Atomkraftwerks Saporischschja. Die russische Seite machte das ukrainische Militär verantwortlich.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.