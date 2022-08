Stand: 29.08.2022 13:41 Uhr Energiekrise: SPD plant weitere Direktzahlungen als Entlastung

Die SPD will Bürgerinnen und Bürger unter anderem mit weiteren Direktzahlungen entlasten. Das geht aus einem Beschlussentwurf für eine SPD-Fraktionssitzung hervor, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Das Geld sollen Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen, Familien, Rentner, Studierende, Auszubildende und Arbeitslosengeld-Empfänger erhalten. Das Papier sieht auch einen Nachfolger für das Neun-Euro-Ticket vor. Die Sozialdemokraten sprechen sich für ein bundesweit gültiges ÖPNV-Ticket für monatlich 49 Euro aus; die Kosten sollen sich Bund und Länder teilen. Bei den Maßnahmen handelt es sich um Vorschläge der SPD-Fraktionsführung. Sie müssen noch mit den Koalitionspartnern abgestimmt werden.

Habeck kündigt Änderung der Gasumlage an

AUDIO: Gasumlage: Kritik an Habeck wächst (6 Min) Gasumlage: Kritik an Habeck wächst (6 Min)

Die Bundesregierung ist nach Angaben von Wirtschaftsminister Habeck (Die Grünen) dabei, die umstrittene Gasumlage abzuändern. Man werde verhindern, dass Unternehmen die Umlage bekommen, die sie wirtschaftlich nicht benötigten, sagte Habeck am Abend im ZDF. In der "Bild" rief FDP-Fraktionschef Dürr den Wirtschaftsminister dazu auf, bis zur Kabinettsklausur morgen die angekündigten Änderungen an der Gasumlage umzusetzen. Mit Blick auf die derzeit schon guten Füllstande der Gasspeicher warnte Habeck davor, von Entspannung zu sprechen. Niemand könne vorhersagen, wie stabil die Lage im Winter sein werde. Die Gasspeicher in Deutschland sind derzeit zu 82 Prozent gefüllt. Das Oktober-Speicherziel von 85 Prozent dürfte schon Anfang September erreicht werden.

Weitere Informationen Gasspeicher in Deutschland: So hoch ist der Füllstand Der Krieg hat den Gasfluss ins Stocken gebracht. Daten zeigen, wie viel Gas noch von Osten kommt und wie voll die Gasspeicher sind. mehr

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.