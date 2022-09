Stand: 18.09.2022 13:53 Uhr Energiekrise: Rettungsschirm auch für Stadtwerke gefordert

Angesichts der stark gestiegenen Energiepreise fordern Niedersachsen und Bayern mehr Hilfen für die Stadtwerke. Konkret rief Niedersachsens Ministerpräsident Weil (SPD) die Bundesregierung laut "Bild am Sonntag" dazu auf, den für große Unternehmen aufgespannten Schutzschirm auf die Stadtwerke auszudehnen. Weil spricht demnach von einer schwierigen Situation: Die Stadtwerke müssten immer mehr zahlen, um Energie zu beschaffen, könnten diese Preise aber nur verzögert weitergeben. Außerdem müssten sie damit rechnen, dass ihre Kunden ihre Rechnungen nicht zahlen können. Ähnlich äußerte sich Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU).

Bundesländer kritisieren geplantes Entlastungspaket der Regierung

Aus mehreren Bundesländern kommt zudem Kritik am geplanten dritten Entlastungspaket der Bundesregierung. Dabei geht es vor allem um die Frage, wer welche Kosten trägt. Söder sagte der "Welt am Sonntag", in der jetzigen Form könne Bayern dem Entlastungspaket nicht zustimmen. Es sei für die Länder kaum finanzierbar. Auch Bremens Bürgermeister Bovenschulte (SPD) kritisierte, sein Land werde zu sehr belastet. Ähnliche Kritik kommt aus Baden-Württemberg und dem Saarland. Die Pläne der Ampelkoalition sehen unter anderem eine Energiepreis-Pauschale für Rentner, eine Wohngeld-Reform, ein höheres Kindergeld und einen Abbau der sogenannten kalten Progression vor.

Weiter Beschuss in befreiter Region Charkiw

In der ukrainischen Region Charkiw geht der Beschuss auch nach dem russischen Abzug weiter. Der Gouverneur teilte mit, in den Städten Isjum und Tschuhujiw seien Wohn- und Geschäftsgebäude sowie Tankstellen und Produktionsanlagen zerstört worden. Ein Kind und zwei Frauen seien getötet worden. Tote habe es auch bei der Evakuierung einer psychiatrischen Klinik gegeben. Nach Einschätzung britischer Geheimdienste konzentriert sich das russische Militär derzeit auf die Zerstörung ziviler Infrastruktur in der Ukraine. Damit solle die Bevölkerung demoralisiert werden.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

