Energiekrise: Regierung beschließt Einmalzahlung für Gaskunden Stand: 02.11.2022 13:09 Uhr Wie können Bürger und Unternehmen von den hohen Energiepreisen entlastet werden? Das Bundeskabinett hat heute eine Einmalzahlung für Gaskunden beschlossen. Die Ministerpräsidenten und Kanzler Scholz beraten über weitere Maßnahmen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) twitterte: "Die Soforthilfe kommt!" Laut dem Kabinettsbeschluss müssten Gaskunden im Dezember keine Abschlagszahlung leisten, stattdessen übernehme der Bund die Kosten, so Scholz. Auf eine Besteuerung wird dabei Medienberichten zufolge verzichtet, unter anderem wegen des Bürokratieaufwands. Ob auch Fernwärmekunden die Abschlagszahlung erstattet bekommen oder nur Gaskunden, darüber gibt es unterschiedliche Informationen. Die meisten Mieter werden ohnehin erst später von der "Soforthilfe" profitieren - sie bekommen das Geld im ungünstigsten Fall erst Ende 2023 bei der Betriebskostenabrechnung für 2022 von ihrem Vermieter verrechnet.

Ministerpräsidenten befassen sich mit Gaspreisbremse

Auch die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Bundesländer befassen sich heute mit den Entlastungs-Vorschlägen, die ein Expertengremium am Montag vorgelegt hatte. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte angekündigt, die Regierung werde die Empfehlungen "so eng wie es geht" umsetzen, aber man müsse "an bestimmten Stellen abweichen". Strittig ist unter anderem, wann die sogenannte Gaspreisbremse für Privathaushalte in Kraft treten soll. Die Expertenkommission empfiehlt den 1. März als Starttermin. Von mehreren Seiten wurde aber ein Start bereits zum 1. Januar gefordert. Medienberichten zufolge schlägt das Kanzleramt inzwischen eine "rückwirkende" Einführung zum 1. Februar vor. Für große Unternehmen soll die Gaspreisbremse bereits Anfang kommenden Jahres eingeführt werden.

Am Dienstag war zudem bekannt geworden, dass ab Januar eine Strompreisbremse greifen soll. Demnach soll für Haushalte und kleinere Unternehmen ein Grundkontingent von 80 Prozent des bisherigen Verbrauchs für einen Brutto-Preis von 40 Cent je Kilowattstunden bereitgestellt werden.

49-Euro-Ticket ist weiteres Thema der MPK

Ein weiteres Thema in der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) soll erneut das geplante bundesweit gültige 49-Euro-Ticket für den Nahverkehr sein. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte auf NDR Info, er sei zuversichtlich, dass sich Bund und Länder heute auf die Finanzierung eines einheitlichen Tickets verständigen. Die Bundesregierung habe nicht nur signalisiert, ihren Teil der Kosten zu tragen. Es gebe auch Zusagen, die Struktur des ÖPNV deutlich zu verbessern, vor allem im ländlichen Raum, sagte Günther.

Fragen und Antworten zu den Vorschlägen der Energiepreis-Kommission:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 02.11.2022 | 07:36 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz Sozialpolitik Energiekrise Steuern Gaspreis