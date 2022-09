Stand: 05.09.2022 08:18 Uhr Energiekrise: Länder fordern Mitsprache bei Entlastungspaket

Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg fordern bei der Umsetzung des Entlastungspakets mehr Mitsprache. Die Pläne hätten massive Auswirkungen auf die Haushalte der Bundesländer, sagte der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann (Grüne). Der Bund müsse dringend mit den Ländern sprechen. Ähnlich äußerte sich sein nordrhein-westfälischer Kollege Wüst (CDU). CDU-Chef Merz kritisierte das Entlastungspaket als unzureichend. Es gebe keine Vorschläge zur Unterstützung der Wirtschaft.

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil nannte die Beschlüsse der Regierung im Hörfunk-Interview auf NDR Info ein "wichtiges Signal" an die Bürgerinnen und Bürger. Die Umsetzung der Maßnahmen solle nun möglichst schnell erfolgen. Bei Industrie, Gewerkschaften und Sozialverbänden hatte die Einigung der Ampelkoalition geteilte Reaktionen zur Folge.

Die Bundesregierung will die Bevölkerung und Unternehmen angesichts der hohen Energiepreise um weitere 65 Milliarden Euro entlasten. Geplant sind laut Bundeskanzler Scholz (SPD) unter anderem Einmalzahlungen an Rentner und Studierende, eine Kindergelderhöhung sowie eine Entlastung mittlerer Einkommen. Zudem verständigte sich die Koalition darauf das zum 1. Januar geplante Bürgergeld, das Hartz IV ablösen soll, auf rund 500 Euro zu erhöhen. Ferner soll es eine Wohngeldreform geben. Um die Maßnahmen zu finanzieren, will die Koalition auch hohe Gewinne von Energieunternehmen abschöpfen.

Gegenoffensiven kommen laut Selenskyj voran

In der Ukraine haben Regierungstruppen nach Angaben von Präsident Selenskyj mehrere Ortschaften zurückerobert. Sowohl im Süden als auch im Osten des Landes sei es gelungen, russische Einheiten zurückzudrängen, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Um welche Gebiete es sich genau handeln soll, sagte er nicht. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Zugleich bekräftigte Selenskyj das Ziel, die von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim zurückzuerobern.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.