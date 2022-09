Stand: 02.09.2022 13:17 Uhr Energiekrise: Koalitionsausschuss berät morgen über neue Entlastungen

Von morgen früh an will der Koalitionsausschuss über ein drittes Entlastungspaket beraten. Diese Informationen liegen dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Dem Ausschuss gehören Vertreter von SPD, Grünen und FDP aus Partei, Fraktion und Bundesregierung an. Angesichts der hohen Energiekosten wächst der Druck, weitere Hilfen auf den Weg zu bringen. Auch die in der kommenden Woche anstehenden Beratungen im Bundestag über den Bundesetat für das kommende Jahr steigern den Zeitdruck, einen konkreten Fahrplan für Mehrausgaben festzulegen, die durch ein weiteres Entlastungspaket entstehen werden.



SPD-Fraktionschef Mützenich geht davon aus, dass sich die Ampel-Koalition an diesem Wochenende auf ein drittes Entlastungspaket einigen wird. Neben Direktzahlungen sollte das Paket aus seiner Sicht auch strukturelle Maßnahmen, wie etwa eine Nachfolgeregelung für das Neun-Euro-Ticket, enthalten, sagte Mützenich auf NDR Info. Die Opposition, sowie Gewerkschaften und Sozialverbände haben angekündigt, Proteste zu organisieren, sollten die Entlastungen nicht ausreichen. Ver.di-Chef Wernecke forderte die Bundesregierung in der "Augsburger Allgemeinen" dazu auf, noch einmal 20 bis 30 Milliarden zusätzlich in die Hand zu nehmen.

IAEA-Experten sollen im AKW Saporischschja bleiben

Zwei Experten der Internationalen Atomenergiebehörde sollen dauerhaft im ukrainischen AKW Saporischschja bleiben. Das berichtet eine russische Nachrichtenagentur unter Berufung auf den russischen Botschafter in Wien. Derzeit untersuchen Inspektoren der IAEA das Atomkraftwerk. Die Umgebung der Anlage steht immer wieder unter Beschuss - für die Angriffe machen sich Russland und die Ukraine gegenseitig verantwortlich.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.