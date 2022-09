Stand: 04.09.2022 12:02 Uhr Energiekrise: Koalition plant Entlastungen in Höhe von 65 Milliarden Euro

Die Ampelkoalition will Bevölkerung und Unternehmen angesichts der hohen Energiepreise um weitere 65 Milliarden Euro entlasten. Geplant sind laut Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) unter anderem Einmalzahlungen an Rentner und Studierende, eine Kindergelderhöhung sowie eine Entlastung mittlerer Einkommen. Zudem verständigte sich die Koalition darauf das zum 1. Januar geplante Bürgergeld, das Hartz IV ablösen soll, auf rund 500 Euro zu erhöhen. Ferner soll es eine Wohngeldreform geben. Die ersten beiden Pakete, die unter anderem Einmalzahlungen und das 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn enthielten, umfassten rund 30 Milliarden Euro. "Unser Land steht vor einer schweren Zeit", sagte Scholz. Die Bundesregierung nehme die Sorgen von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen, die Angst hätten, ihre Rechnungen für Heizung und Strom nicht mehr bezahlen zu können, sehr ernst. Um die Maßnahmen zu finanzieren, will die Koalition auch hohe Gewinne von Energieunternehmen abschöpfen. Scholz sprach von einer Erlösobergrenze für Stromerzeuger, die für die Stromproduktion nicht auf das derzeit sehr teure Gas angewiesen sind. Dies werde dafür sorgen, dass die Preise sinken, sagte Scholz. Zudem sollen Scholz zufolge dadurch sogenannte Zufallsgewinne entweder vermieden oder abgeschöpft werden. Die Koalition will sich für eine entsprechende Regelung auf EU-Ebene einsetzen, würde sie Scholz zufolge aber auch national umsetzen, sollte dies nicht schnell gelingen.

200 Millionen Euro Hilfe für ukrainische Binnen-Flüchtlinge

Die Bundesregierung will auch die Ukraine bei der Versorgung von Binnen-Flüchtlingen mit rund 200 Millionen Euro unterstützen. Das kündigte die Entwicklungsministerin Schulze (SPD) in den Zeitungen der "Funke-Mediengruppe" an. Das Geld solle dabei helfen, dass sich die Menschen mit dem Nötigsten versorgen könnten. Gerade im Herbst und Winter dürfe Deutschland in seiner Solidarität nicht nachlassen, so die SPD-Politikerin kurz vor einem geplanten Gespräch mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten Schmyhal. Schmyhal ist inzwischen in Berlin mit Bundespräsident Steinmeier zusammengekommen.

