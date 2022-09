Stand: 06.09.2022 11:49 Uhr Energiekrise: Habecks Atomstrom-Plan stößt auf Kritik

Der Plan von Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne), bis April 2023 zwei Atomkraftwerke lediglich als "Einsatzreserve" für eine sichere Energie-Versorgung bereitzuhalten, greift aus Sicht von FDP-Fraktionschef Dürr zu kurz. Es wäre besser, die drei noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke übers Jahresende hinaus weiterlaufen zu lassen, damit mehr Strom in den Markt komme, sagte Dürr im ZDF-"Morgenmagazin". Dies führe zu sinkenden Preisen.Auch Unionsfraktionsvize Spahn kritisiert die Entscheidung von Habeck. Es sei ein fataler Fehler, im Winter die letzten drei verbliebenen Atomkraftwerke vom Netz zu nehmen, sagte Spahn auf NDR Info. Er warf den Grünen vor, aus ideologischen Gründen nicht vom Atomkraft-Ausstieg abzurücken. In der derzeitigen Lage brauche man jede Kilowattstunde Strom. Das AKW Emsland in Niedersachsen wird wie geplant Ende des Jahres vom Netz genommen.

AUDIO: Spahn zu Stresstest: "Habecks Entscheidung ist Harakiri" (8 Min) Spahn zu Stresstest: "Habecks Entscheidung ist Harakiri" (8 Min)

Ukraine: Mehr als 50.000 russische Soldaten getötet

Die Ukraine spricht davon, dass die russische Armee in dem mehr als sechs Monaten dauernden Krieg mehr als 50.000 Soldaten verloren hat. Insgesamt seien 50.150 russische Soldaten getötet worden, teilte der ukrainische Generalstab mit. Zudem will die ukrainische Armee 2.077 Panzer, 4.484 gepanzerte Fahrzeuge, 236 Flugzeuge und 207 Hubschrauber abgeschossen haben. Es gibt keine unabhängige Bestätigungen dieser Angaben.

Das britische Verteidigungsministerium geht dagegen von etwa 25.000 getöteten russischen Soldaten aus. Russland selbst hat seit Langem keine Angaben mehr zu eigenen Gefallenen gemacht. Demgegenüber gibt die Ukraine die eigenen Verluste mit etwa 9.000 getöteten und 7.000 vermissten ukrainischen Soldaten an.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.