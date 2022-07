Stand: 21.07.2022 15:11 Uhr Energiekrise: Habeck verkündet weiteres Sparpaket

Bundeswirtschaftsminister Habeck hat ein weiteres Paket zur Energiesicherung angekündigt. Dazu gehören schärfere Vorgaben zur Befüllung der Gasspeicher und eine Aktivierung der Braunkohlereserve, wie der Grünen-Politiker in Berlin mitteilte. Vorgesehen seien Einsparmaßnahmen in öffentlichen Gebäuden, ein verbindlicher "Heizungscheck" sowie Konzepte, um in Wohnungen beim Heizen Gas zu sparen. Die Vorsorge für den Winter müsse verstärkt werden, sagte Habeck. Der Wirtschaftsminister sprach zudem von einer Gaseinsparverordnung, um wenn möglich Gas aus dem Markt herauszunehmen. Zusammen mit dem Verkehrsministerium solle es eine Verordnung geben, die Kohle und Öl im Schienenverkehr den Vorzug gebe.

Gas fließt wieder durch Nord Stream 1

Das Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 fließt wieder- sogar mehr als zunächst erwartet. Dennoch sieht der Präsident der Bundesnetzagentur, Müller, noch keinen Grund zur Entwarnung. Er verwies darauf, dass derzeit 40 Prozent des möglichen Volumens ausgeschöpft werden. Das ist der gleiche Stand wie vor Beginn der Wartungsarbeiten vor zehn Tagen. 60 Prozent der vereinbarten russischen Lieferungen fehlen weiterhin. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft erklärte, auf eine sichere Versorgung aus Russland werde man nicht mehr bauen können. Zuvor war befürchtet worden, Moskau könne den Gashahn komplett zulassen und so die Energiekrise weiter verschärfen.