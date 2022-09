Stand: 08.09.2022 10:26 Uhr Energiekrise: Habeck kündigt größeren Schutzschirm für Firmen an

Bundeswirtschaftsminister Habeck hat angesichts der Energiekrise mehr Hilfen für Unternehmen angekündigt. Der aktuelle Schutzschirm müsse für den Herbst und Winter größer aufgespannt werden, sagte der Grünen-Politiker dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Es gebe die Gefahr von Betriebsaufgaben und dem müsse mit erweiterten Hilfsprogrammen begegnet werden. Man arbeite mit Hochdruck, damit Firmen zielgenau und wirksam unterstützt werden könnten. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag warnt in diesem Zusammenhang vor dramatischen Entwicklungen in vielen Firmen. Die Preise hätten ein existenzgefährdendes Niveau erreicht. Immer mehr Betriebe bekämen mittlerweile gar keinen Strom- oder Gasvertrag mehr, sagte DIHK-Präsident Adrian.

UN werfen Russland Deportationen vor

UN-Vertreter haben im Sicherheitsrat Russland vorgeworfen, Deportationslager für Menschen aus der Ukraine errichtet zu haben. Nach US-Schätzungen sind zwischen 900.000 und 1,6 Millionen Menschen befragt, festgenommen und in die Lager im Kriegsgebiet gebracht worden. Von dort würden sie nach Russland oder in russisch besetztes Gebiet transportiert. Die Chefin des UN-Menschenrechtsbüros, Brands Kehris, sagte, es seien wohl auch ukrainische Kinder betroffen, die von ihren Eltern getrennt und deportiert worden seien. In Russland sollten sie vermutlich schnell eingebürgert und zur Adoption freigegeben werden. Berichte über ein solches Vorgehen seien glaubwürdig, so Brands Kehris. Die UN-Beauftragte für politische Angelegenheiten DiCarlo verlangte Zugang zu allen inhaftierten Personen. Die Beschuldigungen seien extrem beunruhigend. Moskau wies die Vorwürfe zurück. Viele Ukrainer wollten nach Russland flüchten, um dort frei zu leben.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.