Stand: 18.09.2022 18:58 Uhr Energiekrise: Grüne wollen Finanzhilfen für Krankenhäuser

Die Grünen-Bundestagsfraktion fordert Bund und Länder auf, Krankenhäuser angesichts hoher Energiekosten finanziell zu unterstützen. Wie der "Spiegel" berichtet, heißt es in einem Schreiben, ohne umfassende Maßnahmen drohe Gesundheitseinrichtungen wegen fehlender Liquidität die Insolvenz. Demnach sollen nach dem Willen der Grünen Krankenhäuser und Pflegeheime für sechs Monate die Energiekostensteigerungen erstattet bekommen. Zur Abfederung der Teuerung fordere die Partei, dass Bund und Länder die höheren Preise bei Medizinprodukten oder Lebensmitteln auffangen - für neun Monate. Laut der Deutschen Krankenhausgesellschaft haben 40 Prozent der Kliniken angegeben, sie seien Insolvenz-gefährdet.

Weil fordert Rettungsschirm auch für Stadtwerke

Angesichts der stark gestiegenen Energiepreise verlangen Niedersachsen und Bayern mehr Hilfen für die Stadtwerke. Konkret rief Niedersachsens Ministerpräsident Weil (SPD) die Bundesregierung laut "Bild am Sonntag" dazu auf, den für große Unternehmen aufgespannten Schutzschirm auf die Stadtwerke auszudehnen. Weil spricht demnach von einer schwierigen Situation: Die Stadtwerke müssten immer mehr zahlen, um Energie zu beschaffen, könnten diese Preise aber nur verzögert weitergeben. Außerdem müssten sie damit rechnen, dass ihre Kunden ihre Rechnungen nicht zahlen können. Ähnlich äußerte sich Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU).

Weiter Beschuss in befreiter Region Charkiw

In der ukrainischen Region Charkiw geht der Beschuss auch nach dem russischen Abzug weiter. Der Gouverneur teilte mit, in den Städten Isjum und Tschuhujiw seien Wohn- und Geschäftsgebäude sowie Tankstellen und Produktionsanlagen zerstört worden. Ein Kind und zwei Frauen seien getötet worden. Tote habe es auch bei der Evakuierung einer psychiatrischen Klinik gegeben. Nach Einschätzung britischer Geheimdienste konzentriert sich das russische Militär derzeit auf die Zerstörung ziviler Infrastruktur in der Ukraine. Damit solle die Bevölkerung demoralisiert werden.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

