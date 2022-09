Stand: 04.09.2022 17:44 Uhr Energiekrise: Geteiltes Echo auf drittes Entlastungspaket

Das von der Ampelkoalition beschlossene Entlastungspaket hat bei Industrie, Gewerkschaften und Sozialverbänden geteilte Reaktionen ausgelöst. Wirtschaftsvertreter haben die Beschlüsse unter anderem als zu wenig zielgenau kritisiert. Der Paritätische Wohlfahrtsverband warnte vor einer anhaltenden sozialen Schieflage. Hauptgeschäftsführer Schneider lobte aber die Wohngeldreform, die Ungerechtigkeiten korrigiere. Der Sozialverband VdK nannte die geplanten Maßnahmen richtig vor allem wegen einer Begrenzung der Strompreise. Der Gewerkschaft ver.di zufolge fehlen dagegen direkte Zahlungen für Menschen mit mittleren und eher niedrigen Einkommen.

Die Bundesregierung will Bevölkerung und Unternehmen angesichts der hohen Energiepreise um weitere 65 Milliarden Euro entlasten. Geplant sind laut Bundeskanzler Scholz (SPD) unter anderem Einmalzahlungen an Rentner und Studierende, eine Kindergelderhöhung sowie eine Entlastung mittlerer Einkommen. Zudem verständigte sich die Koalition darauf das zum 1. Januar geplante Bürgergeld, das Hartz IV ablösen soll, auf rund 500 Euro zu erhöhen. Ferner soll es eine Wohngeldreform geben. Die ersten beiden Pakete, die unter anderem Einmalzahlungen und das 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn enthielten, umfassten rund 30 Milliarden Euro. "Unser Land steht vor einer schweren Zeit", sagte Scholz. Um die Maßnahmen zu finanzieren, will die Koalition auch hohe Gewinne von Energieunternehmen abschöpfen.

Ukraine bittet Deutschland um weitere Waffen

Der ukrainische Ministerpräsident Schmyhal hat bei seinem Besuch in Berlin um weitere Lieferungen von schweren Waffen für sein Land gebeten. Bei einem Treffen mit Bundespräsident Steinmeier auf Schloss Bellevue unterstrich Schmyhal nach Angaben seines Büros, wie wichtig es für sein Land sei, dass die Waffenlieferungen "verstärkt" würden.

Die Ukraine hoffe, dass Deutschland insbesondere bei der Luftabwehr gegen die russischen Angreifer eine "führende Rolle" einnehmen werde. Die von Deutschland gelieferten Panzerhaubitzen des Typs 2000 sowie die Raketenwerfer Mars II hätten sich "auf dem Schlachtfeld bewährt", sagte Schmyhal den Angaben zufolge.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.