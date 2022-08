Stand: 28.08.2022 20:33 Uhr Energiekrise: Gasspeicher füllen sich schneller als vorgegeben

Die deutschen Gasvorräte steigen nach Angaben von Bundeswirtschaftsminister Habeck rascher als geplant. Die Speicher füllten sich schneller als vorgegeben, sagte Habeck dem "Spiegel". Das Oktober-Speicherziel von 85 Prozent dürfte schon Anfang September erreicht werden, zitiert das Nachrichtenmagazin aus einem internen Vermerk des Ministeriums. Im Winter könnten die Speicher dann planmäßig genutzt und akuter Mangel könne vermieden werden.

Pläne für drittes Entlastungspaket konkretisieren sich offenbar

Die Pläne für ein drittes Entlastungspaket nehmen in der SPD offenbar konkrete Formen an. Nach Angaben der "Süddeutschen Zeitung" arbeitet die Bundestagsfraktion an Maßnahmen, die vor allem Haushalte mit geringen Einkünften stützen sollen - unter anderem mit weiteren Direktzahlungen. Dieses Mal sollen laut "SZ" die Zahlungen auf Bezieher mittlerer und unterer Einkommen, auf Rentner, Arbeitslosengeldempfänger, Studierende und Auszubildende beschränkt werden. Über die Höhe der Zahlung werde in einem von der Fraktionsführung auf den Weg gebrachten Beschlusspapier keine Angaben gemacht, heißt es. Die SPD-Fraktion setzt sich dem Bericht zufolge zudem für einen Nachfolger für das Neun-Euro-Ticket ein: Dabei fasst sie offenbar ein bundesweit gültiges ÖPNV-Ticket mit einem monatlichen Preis von 49 Euro ins Auge, das von Bund und Ländern jeweils zu 50 Prozent finanziert werden solle.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.