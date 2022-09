Stand: 08.09.2022 22:30 Uhr Energiekrise: EU-Minister beraten über weiteres Vorgehen

Die für Energie zuständigen Minister der EU-Staaten beraten am Freitag über gemeinsame Maßnahmen gegen die hohen Strompreise. Bei dem Sondertreffen in Brüssel wird Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne) mit seinen Kollegen über die Vorschläge der EU-Kommission sprechen. Nach einem Vorschlag der Behörde sollten unter anderem übermäßige Gewinne von vielen Stromproduzenten und Unternehmen, die ihr Geschäft mit fossilen Brennstoffen machen, abgeschöpft werden. Damit sollen Verbraucher von den hohen Kosten entlastet werden. Ähnliches hatte auch die Bundesregierung in ihrem Entlastungspaket angedacht.

EU-Finanzminister beraten über Ukraine-Hilfen

Die Finanzminister der Europäischen Union beraten am Freitag und Sonnabend in Prag über weitere Unterstützung für die Ukraine. Bei dem informellen Treffen geht es um eine neue Hilfstranche in Höhe von fünf Milliarden Euro. Kommissionschefin von der Leyen hatte der Regierung in Kiew die Kredite am Mittwoch in Aussicht gestellt. Am Rande des Finanzministertreffens dürfte es auch um eine sogenannte Übergewinnabgabe für Energiekonzerne gehen, die besonders von den massiv gestiegenen Preisen im Ukraine-Krieg profitieren. Die Ampel-Koalition hatte sich am vergangenen Wochenende geeinigt, Entlastungen für die Verbraucher durch das Abschöpfen solcher "Zufallsgewinne" zu finanzieren.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.