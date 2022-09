Stand: 07.09.2022 21:01 Uhr Energiekrise: EU-Kommission will übermäßige Gewinne abschöpfen

Die EU-Kommission hat sich dafür ausgesprochen, sogenannte Zufallsgewinne von Energiefirmen umzuverteilen. Bei Unternehmen, die zurzeit billig Strom produzieren, müssten die Gewinnmargen begrenzt werden, sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen. Das Geld könne dann an Haushalte und Betriebe gehen, die von den hohen Energiepreisen besonders betroffen sind. Von der Leyen plädierte außerdem dafür, die Preise für russisches Erdgas zu deckeln. Für den Fall eines Preisdeckels hatte Putin mit einem kompletten Lieferstopp gedroht. Russland werde an die EU-Staaten dann gar nichts mehr liefern, sagte der Kreml-Chef auf einer Veranstaltung in Wladiwostok.

Scholz sagt Ukraine weitere Hilfen zu

Bundeskanzler Scholz hat dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj weitere Hilfe zugesagt. In einem Telefongespräch machte Scholz nach Angaben seines Sprechers deutlich, dass Deutschland die Ukraine militärisch, politisch, finanziell und humanitär unterstütze. Beide Politiker sprachen demnach auch über die Lage am Atomkraftwerk Saporischschja. Sie betonten, Schutz und Sicherheit des AKW seien von größter Bedeutung. Der Bericht der Internationalen Atomenergieagentur und die von der Behörde empfohlenen Maßnahmen spielten dabei eine wichtige Rolle.

Scholz und Merz liefern sich Schlagabtausch

Bundeskanzler Scholz (SPD) und Oppositionsführer Merz (CDU) haben sich im Bundestag einen scharfen Schlagabtausch über die richtigen Reaktionen auf die steigenden Energiepreise geliefert. In der Generaldebatte kritisierte der Unionsfraktionschef den Umgang der Regierung mit der Energiekrise deutlich. Merz warf der Ampel-Koalition vor, mit der Gasumlage Verbraucher und Unternehmen zusätzlich zu belasten. Er forderte zudem, die drei verbliebenen Atomkraftwerke drei bis vier Jahre weiterlaufen zu lassen. Die Kapazitäten nicht zu nutzen, sei irrational. Außerdem warf er dem Kanzler vor, mit Zögerlichkeit den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu verlängern.

Scholz wies die Kritik deutlich zurück. Die Bundesregierung habe frühzeitig daran gearbeitet, die Energieversorgung zu sichern, etwa mit geplanten Flüssiggas-Terminals und dem Befüllen der Gasspeicher. Scholz hielt der Union immer wieder schwere Versäumnisse in der Regierungszeit der damaligen Kanzlerin Merkel vor. Gleichzeitig bekräftigte er sein Vertrauen in den Zusammenhalt der Gesellschaft und in die Fähigkeit, diese Krise zu meistern.

AUDIO: Kommentar: Angestachelter Kanzler läuft zur Hochform auf (3 Min) Kommentar: Angestachelter Kanzler läuft zur Hochform auf (3 Min)

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.