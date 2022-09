Stand: 07.09.2022 16:37 Uhr Energiekrise: EU-Kommission will Preisdeckel für russisches Gas

Die EU-Kommission drängt auf einen Preisdeckel für Gasimporte aus Russland. Man werde einen entsprechenden Vorschlag machen, sagte Kommissionschefin von der Leyen in Brüssel. Ziel sei es, die Einnahmen zu verringern, die der russische Staatschef Putin zur Finanzierung seines grausamen Krieges gegen die Ukraine verwende. Für den Fall eines Preisdeckels hatte Putin mit einem kompletten Lieferstopp gedroht. Russland werde an die EU-Staaten dann gar nichts mehr liefern, sagte der Kreml-Chef auf einer Veranstaltung in Wladiwostok.

Putin sieht Westen mit Sanktionen gescheitert

Zudem warf Putin hat dem Westen erneut ein aggressives Vorgehen gegen sein Land vor. Die Sanktionen gegen Russland seien kurzsichtig und eine Bedrohung für die ganze Welt. Er sagte unter anderem, der Westen zwinge anderen Ländern ein Verhaltensmodell auf und beraube sie so ihrer Souveränität. Die USA, die EU und andere Staaten hatten vor rund einem halben Jahr als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine beispiellose Sanktionen gegen Moskau verhängt. Putin bekräftige zudem, dass eine Inbetriebnahme von Nord Stream 2 möglich sei. Den Vorwurf, Russland setze Gas als Waffe ein, bezeichnete er als "Unsinn und Wahn".

Scholz und Merz liefern sich Schlagabtausch

Bundeskanzler Scholz (SPD) und Oppositionsführer Merz (CDU) haben sich im Bundestag einen scharfen Schlagabtausch über die richtigen Reaktionen auf die steigenden Energiepreise geliefert. In der laufenden Generaldebatte kritisierte der Unionsfraktionschef den Umgang der Regierung mit der Energiekrise deutlich. Merz warf der Ampel-Koalition vor, mit der Gasumlage Verbraucher und Unternehmen zusätzlich zu belasten. Er forderte zudem, die drei verbliebenen Atomkraftwerke drei bis vier Jahre weiterlaufen zu lassen. Die Kapazitäten nicht zu nutzen, sei irrational. Außerdem warf er dem Kanzler vor, mit Zögerlichkeit den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu verlängern.

Scholz wies die Kritik deutlich zurück. Die Bundesregierung habe frühzeitig daran gearbeitet, die Energieversorgung zu sichern, etwa mit geplanten Flüssiggas-Terminals und dem Befüllen der Gasspeicher. Scholz hielt der Union immer wieder schwere Versäumnisse in der Regierungszeit der damaligen Kanzlerin Merkel vor. Gleichzeitig bekräftigte er sein Vertrauen in den Zusammenhalt der Gesellschaft und in die Fähigkeit, diese Krise zu meistern.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.