Stand: 23.08.2022 23:42 Uhr Energiekrise: Deutschland und Kanada vereinbaren Wasserstoff-Bündnis

Deutschland und Kanada haben eine langfristige Zusammenarbeit für die Erzeugung und den Transport von Wasserstoff vereinbart. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und der kanadische Energieminister Jonathan Wilkinson unterzeichneten am Dienstag in Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador ein Abkommen, dass zum Export von Wasserstoff von Kanada nach Deutschland ab dem Jahr 2025 führen soll. Die Unterzeichnung fand in Anwesenheit von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Kanadas Premierminister Justin Trudeau statt.

Scholz sagte, die Partnerschaft mit Kanada werde mit dem Abkommen auf eine strategischere Ebene gehoben. Trudeau sprach von einem "historischen Schritt nach vorne". Das Abkommen werde Arbeitsplätze schaffen, die lokale Wirtschaft fördern und zur Produktion sauberer Energie beitragen.

Weitere Waffenlieferungen an die Ukraine vereinbart

Bundeskanzler Scholz hatte am Dienstag auch umfangreiche weitere Waffenlieferungen an die Ukraine angekündigt. Man habe ein neues Paket auf den Weg gebracht, das hochmoderne Flugabwehrsysteme, Raketenwerfer, Munition und Anti-Drohnen-Geräte umfasse, sagte Scholz am Dienstag bei einer Konferenz zur Lage auf der Krim, zu der er aus Kanada zugeschaltet war.

Wie ein Regierungssprecher mitteilte, soll Kiew drei weitere Flugabwehrsysteme des Typs Iris-T, ein Dutzend Bergepanzer und 20 auf Pick-ups montierte Raketenwerfer erhalten. Insgesamt geht es nach Angaben des Sprechers um Rüstungsgüter im Wert von deutlich mehr als 500 Millionen Euro. Der ukrainische Präsident Selenskyj warb auf der Konferenz um weitere internationale Unterstützung - auch zur Rückeroberung der von Russland annektierten Halbinsel Krim.

Sorge vor neuen Angriffen - Scholz: "Werden Annexion niemals akzeptieren"

Vor dem ukrainischen Nationalfeiertag an diesem Mittwoch haben die Sorgen vor neuen russischen Angriffen wieder zugenommen. Die USA forderten ihre Bürger am Dienstag auf, das Land sofort zu verlassen. Scholz versprach der Ukraine: "Die internationale Gemeinschaft wird Russlands illegale, imperialistische Annexion ukrainischen Territoriums niemals akzeptieren." Deutschland werde fest an der Seite der Ukraine stehen, "so lange die Ukraine unsere Unterstützung braucht".

An diesem Mittwoch (24.8.) dauert der Krieg genau ein halbes Jahr. Zugleich ist es für die Ukraine der 31. Jahrestag der Unabhängigkeit von der Sowjetunion.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.