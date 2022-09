Stand: 20.09.2022 14:04 Uhr Energiekrise: Bundesregierung überprüft AKW-Konzept

Die Pläne der Bundesregierung für ein AKW-Reservekonzept kommen auf den Prüfstand. Das teilte das Bundesumweltministerium mit. Hintergrund ist ein Ventil-Leck am Reaktor von Isar 2. Es müsste nach Angaben des Betreibers repariert werden, sollte das Kraftwerk Anfang des Jahres in den Reservebetrieb gehen. Bundeswirtschaftsminister Habeck will zwei der drei deutschen Atomkraftwerke noch bis Mitte April nächsten Jahres in einer Art Notbetrieb laufen lassen. Sie könnten dann im Fall eines Stromengpasses wieder hochgefahren werden.

Habeck stellt Einführung der Gasumlage offenbar infrage

Angesichts einer möglichen Verstaatlichung des Energiekonzerns Uniper stellt Bundeswirtschaftsminister Habeck offenbar die Gasumlage in Frage. Nach Informationen des ARD-Haupstadtstudios hält er es für fraglich, ob die Gasumlage dann noch rechtens wäre. Der größte deutsche Gas-Importeur ist in Schwierigkeiten, weil er zu hohen Preisen Ersatz für ausbleibendes Gas aus Russland kaufen muss. Die Gasumlage soll von Oktober an greifen. Sie beträgt 2,4 Cent pro Kilowattstunde. Trotz des Lieferstopps aus Russland sind die deutschen Gasspeicher mittlerweile zu mehr als 90 Prozent gefüllt. Das zeigen im Internet veröffentlichte Daten der europäischen Speicherbetreiber.

Region Donezk setzt Referendum für Beitritt zu Russland an

Die selbsternannte Volksrepublik Donezk in der Ostukraine hat nach der Region Luhansk nun auch ein umstrittenes Referendum für den Beitritt zu Russland angesetzt. Die Abstimmung werde ebenfalls vom 23. bis 27. September abgehalten, teilte die Volksversammlung mit. Die zeitgleichen Referenden gelten als Reaktion auf die aktuelle ukrainische Gegenoffensive im Osten des Landes. Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats, Ex-Präsident Medwedew, hatte zuvor erklärt, die Annexion des Donbass durch Russland könne die russische Militäroffensive in der Ukraine stärken.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

